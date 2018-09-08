Пошлины США на китайские товары превысят $500 млрд

Президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 7 сентября.

При этом он отметил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Как сообщалось, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что введение администрацией США нового пакета торговых пошлин будет агрессивным актом в отношении Китая, однако не сможет сломить его.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп готов пойти на усиление торговой войны США с Китаем, из-за которой могут реформировать ВТО.

Напомним, Китай и США уже ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов. Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, завершились без существенного прорыва.

Новые 25%-ные пошлины затронут потребительские товары, включая стройматериалы, технологическую продукцию, велосипеды и одежду.