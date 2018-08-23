Пошлины США на японские авто ударят и по американской экономике – министр

Пошлины, которые США планируют ввести в отношении импортируемых из Японии автомобилей, окажут негативный эффект в том числе на американскую экономику. Об этом заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко в опубликованном в четверг интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, – передает ТАСС.

"Японские автопроизводители вносят большой вклад в американскую экономику", – сказал министр. "Если японская автоиндустрия ослабнет, она не сможет инвестировать в США", – добавил он.

"Это абсолютно не работает во благо мировой экономики", – подчеркнул Сэко, имея в виду введение пошлин. По его словам, от такого шага также пострадает Китай, так как японские компании поставляют в КНР некоторые детали, которые уже там обрабатываются для их использования при окончательной сборке.

Министр также подтвердил, что Япония может предпринять ответные меры в случае, если США все же решатся на введение 25-процентных пошлин на импортируемые автомобили, возможность чего в настоящий момент изучается в Вашингтоне.

По словам Сэко, Токио пытается донести до Вашингтона свою позицию по поводу важности свободной торговли и бесперспективности введения пошлин.

"Нам приходится продолжать пытаться объяснить свою позицию, – отметил Сэко. – Мы работаем с тем, чтобы открыть наши рынки и избежать таких недопониманий, особенно если речь идет о двусторонней торговле с США".

Минторг США в июне объявил о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25-процентных пошлин на поставляемые в США автомобили. Министр торговли Уилбур Росс ранее заявил газете "Уолл-стрит джорнэл", что проведение данного расследования затягивается, не обозначив даты его возможного завершения.

Ранее мы писали, США и Япония выступают за продолжение давления на КНДР.

Напомним, что США также вводят пошлины в 25 процентов на товары из Китая стоимостью 16 млрд долларов.

В ответ Пекин объявил, что применит в отношении американской продукции повышенные тарифы на ту же сумму "в синхронном порядке" и даст решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР. Министерство коммерции Китая опубликовало 8 августа список американских товаров на сумму 16 млрд долларов, на которые с 23 августа будут введены повышенные пошлины на уровне 25%. Как следует из списка, увеличенные тарифы будут взиматься с нефтепродуктов, автомобилей и медицинского оборудования.