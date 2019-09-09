Пошлины ударили по торговле между США и Китаем: появилась статистика

Товарооборот между странами серьезно пострадал с начала 2019 года

Фото: REUTERS/Jason Lee

Товарооборот между Китаем и США в первые восемь месяцев 2019 года на фоне торговой войны сократился в годовом исчислении на 13,9%, составив 355,61 млрд долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно докладу ведомства, китайский экспорт в США за этот период уменьшился на 8,9%, до 275,53 млрд долларов, а импорт американской продукции в КНР сократился на 27,5%, до 80,08 млрд долларов.

В июле-2019 объем торговли между двумя странами составил 47,66 млрд долларов.

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Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем с января по август 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,46% и составило 195,45 млрд долларов.

В 2018 году товарооборот между Китаем и США достиг 633,52 млрд долларов, увеличившись на 8,5%. При этом отрицательное сальдо США составило 323,32 млрд долларов, увеличившись на 17,2%.

Напомним, что несмотря на ожидание очередного раунда переговоров, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября США и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга. Так, Штаты ввели пошлины на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. В ответ Китай начал вводить дополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Ожидается, что 13-й по счету раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Вэем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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