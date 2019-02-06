После бурного роста цены на нефть перешли к падению

Стоимость эталонных марок черного золота снизилась

Фото: Flickr

После бурного роста цены на нефть перешли к падению //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/831/a90/5c4831a901a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/831/a90/5c4831a901a6c.jpg 2019-02-06T15:45:14+02:00 Экономика Стоимость эталонных марок черного золота снизилась

Нефтяной рынок перешел к снижению на опасениях по поводу экономического роста в ЕС и США, а также на сигналах увеличения запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели.

Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 по киевскому времени подешевели до 61,77 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени до 53,47 доллара за баррель.

Ранее известно, что объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре прошлого года сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7% в годовом выражении. Кроме того, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до 56,7 пункта с пересмотренных 58 пунктов месяцем ранее.

Январское значение показателя стало самым низким с июля прошлого года, и такое падение вызывает опасения, что рост экономики США замедляется, что негативно скажется на спросе на нефть.

Столь слабые статданные могут сигнализировать о замедлении роста экономики США и Европы, что является негативным фактором для спроса на нефть.

Кроме того, накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов – на 1,42 млн баррелей.

Впрочем, рынок поддерживает информация о том, что в мире рекордно сократилась добыча нефти. По итогам января страны ОПЕК сократили производство нефти на 890 тыс. баррелей в сутки – рекордную с января 2016 года величину.

Напомним, в конце 2018 года страны ОПЕК и другие экспортеры нефти договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " После бурного роста цены на нефть перешли к падению". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...