После демарша "Газпрома" в Европарламенте раскритиковали "Северный поток – 2"

Сегодня, 10:40

Немец Элмар Брок уверяет, что с его позицией согласна вся Германия

Фото: пресс-служба президента РФ
Фото: пресс-служба президента РФ

Шаги, которые совершила Россия на "газовом фронте" за последнюю неделю подтверждают, что строить газопровод "Северный поток – 2" недопустимо. Об этом заявил глава комитета Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам, немецкий политик Элмар Брок.

"Россия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию Украине в последние недели. Моя позиция (и в моей стране с ней согласны): это показывает, что нам не нужно позволять "Северному потоку – 2" быть построенным", – сказал Брок.

Напомним, ранее "Нафтогаз" и власти Украины неоднократно заявляли, что своим решением сорвать поставки газа в Украину с 1 марта, а также снижением давления топлива на входе в украинскую "трубу" Россия доказала, что является ненадежным партнером. Украинская сторона призывала Европу задуматься в этом контексте о строительстве газопровода "Северный поток – 2" в обход территории Украины. Также президент Украины Петр Порошенко вновь напомнил, что этот проект является политическим оружием РФ.

В то же время, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.

Ранее старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд объяснил сайту "Сегодня", почему "Северный поток-2" развяжет руки России.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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