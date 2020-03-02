После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: детали

Правительство проведет индексацию и значительно повысит пенсии в Украине уже в сентябре. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

"В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц. Президент Владимир Зеленский, правительственная команда и депутатский корпус разработали стратегию роста пенсий. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат – уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен", – заявила министр в Facebook.

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Повышение пенсий будет происходить в несколько этапов.

"Сначала их проведут для людей в возрасте от 80 лет. С учетом индексации их пенсии в среднем вырастут минимум на 700 гривен в месяц. Далее прибавку к выплатам получат те граждане, которым исполнилось 78, еще через год – от 75, а затем – 70-летние", – сообщила Соколовская.

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В Минсоцполитики добавили, что если парламент поддержит законопроект №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать помощь на уход.

"Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые будут дополнительно ежемесячно получать по 670 гривен. Мы заботимся о людях и имеем четкую стратегию развития пенсионной системы. Уже шестой месяц мы работаем над тем, чтобы решать проблемы, которые накапливались почти тридцать лет. И мы даем результат", – отметила министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что вопрос об индексации украинских пенсий, которая ожидалась в марте в соответствии с решением прошлого правительства, находится в процессе разработки.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о том, сколько украинских пенсионеров получает больше 10 тыс. гривен.

На март запланирован старт нового этапа пенсионной реформы. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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