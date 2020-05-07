После карантина в Украину хотят заманить китайских туристов

Пока что из-за карантина мировой туризм стоит на паузе. Но Украина и Китай могут восстановить транспортное сообщение друг с другом быстрее, чем со странами Европейского Союза. Поэтому важно воспользоваться этим моментом и привлечь китайских туристов в нашу страну. Такое мнение выразила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я имею большие надежды, в частности, на китайский рынок, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия, они преодолели эпидемию. За китайских туристов всегда все боролись больше всего. Надеюсь, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами ЕС. Важно не потерять этот момент и суметь привлечь китайского туриста… Насчет этого уже говорили с послом Украины в Китае, с коллегами из китайско-украинских ассоциаций, они на "низком старте", – сказала Олеськив.

Напомним, ранее стало известно, когда Болгария снова откроется для туристов. Эта страна тоже испытывает серьезные проблемы из-за карантина, так как туризм генерирует 12% ВВП Болгарии и в этой сфере заняты 11% трудоспособных граждан страны.

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А вот Испания, наоборот, пытается избежать волны туристов, которая может начаться после ослабления карантина. Министр труда страны объявил, что поэтапный план выхода из карантина предусматривает открытие туристической отрасли не раньше конца 2020 года. Поэтому иностранцам советуют не бронировать поездки.

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