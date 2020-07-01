После отставки Смолия члены правления НБУ выступили с заявлением

Правление НБУ призывает власти и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком

Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка Якова Смолия об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления.

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Об этом говорится на сайте НБУ.

"Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", – говорится в сообщении.

Правление призывает президента Украины Владимира Зеленского, правительство и политиков "эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины".

Напомним, что Яков Смолий был назначен Верховной Радой сроком на 7 лет на должность главы НБУ 15 марта 2018 года.На этом посту он сменил Валерию Гонтареву.

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Впервые в Нацбанк Смолий попал с началом независимости Украины. Три года он работал ведущим инженером, начальником компьютерного отдела и заместителем начальника Тернопольского областного управления Национального банка Украины.

Должность замглавы НБУ Смолий получил, вернувшись в Нацбанк в апреле 2014 года, а в октябре 2016 года Смолия назначили первым заместителем. С мая 2017 года Смолий стал исполняющим обязанности главы НБУ и оставался им до 15 марта 2018 года.

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