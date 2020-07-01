Українська
$ 26,77
30
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

После отставки Смолия члены правления НБУ выступили с заявлением

1 июля, 22:57

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Правление НБУ призывает власти и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком

Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка Якова Смолия об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления.

Реклама

Об этом говорится на сайте НБУ.

"Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", – говорится в сообщении.

Правление призывает президента Украины Владимира Зеленского, правительство и политиков "эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины".

В тренде
"Минималка" для украинцев вырастет три раза: Кабмин принял решение

Напомним, что Яков Смолий был назначен Верховной Радой сроком на 7 лет на должность главы НБУ 15 марта 2018 года.На этом посту он сменил Валерию Гонтареву.

Реклама

Впервые в Нацбанк Смолий попал с началом независимости Украины. Три года он работал ведущим инженером, начальником компьютерного отдела и заместителем начальника Тернопольского областного управления Национального банка Украины.

Должность замглавы НБУ Смолий получил, вернувшись в Нацбанк в апреле 2014 года, а в октябре 2016 года Смолия назначили первым заместителем. С мая 2017 года Смолий стал исполняющим обязанности главы НБУ и оставался им до 15 марта 2018 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ отставка правление Яков Смолий

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежками
В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежкамиЭкономика
В Украине падают рекордные цены на ягоды
В Украине падают рекордные цены на ягодыЭкономика
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплаты
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплатыЭкономика
Пострадавшим от взрыва в Киеве оплатят новое жилье: Кабмин обнародовал решение
Пострадавшим от взрыва в Киеве оплатят новое жилье: Кабмин обнародовал решениеПроисшествия
Новые налоги и контроль: как власть будет считать доходы украинцев
Новые налоги и контроль: как власть будет считать доходы украинцевЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять