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После отставки Смолия украинцы не стали покупать валюту – опрос

4 июля, 00:04

Елена Вус Елена Вус

Большинство опрошенных - 43,44% -  признались, что не имеют сбережений

После новости об отставке главы Нацбанка Якова Смолия большинство украинцев решили оставить свои сбережения в национальной валюте.

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Об этом говорят результаты соцопроса, результаты которого были показаны в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Так, большинство опрошенных – 43,44% – признались, что не имеют сбережений, а потому им не с чем идти в обменники, 42,48% респондентов сохранили сбережения в гривне. 7,2% опрошенных украинцев собираются купить валюту, а 6,87% уже сделали это.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что законодательство Украины выписано так, что смена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты.

В тренде
Курс доллара в Украине замер после резкого взлета
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Как известно, отставка главы Нацбанка взвинтила курс доллара и евро.

На пятницу, 3 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам: 1 доллар США – 27,18 грн; 1 евро – 30,67 грн; 10 российских рублей – 3,86 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара взлетел сразу на 41 копейку после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара впервые с 21 апреля превысил психологическую отметку в 27 гривен. За неделю – с 26 июня по 3 июля – национальная валюта ослабла по отношению к доллару уже на 48 копеек.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ видео отставка украинцы опрос валюта гривня обменники курс валют Яков Смолий

Источник: Сегодня

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