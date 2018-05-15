После санкций США Рада усилила защиту авторских прав в Украине

Верховная Рада Украины в ответ на ограничительные меры, ранее введенные США в отношении 155 видов украинских товаров, поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7466 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав".

Законопроект, который устанавливает правила работы организаций коллективного управления авторскими правами (ОКУ), с правками, в том числе внесенными под стенограмму, поддержали 246 народных депутатов.

Отметим, в Минэкономразвития заявляли, что снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона №7466.

Ранее США приостановили действие Генерализированной системы преференций для 155 видов украинских товаров. Система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Таким образом, для 155 видов украинских товаров ввоз в США без пошли стал невозможным. Причиной стали нарушения прав интеллектуальной собственности.

Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения силу с 26 апреля этого года – через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

Зачем Украине нужны ОКУ

Согласно законопроекту, организацией коллективного управления авторскими правами является зарегистрированное общественное объединение со статусом юридического лица, не имеющее целью получение прибыли, основанное исключительно правообладателями. Деятельность ОКУ направлена на коллективное управление имущественными правами на объекты авторского права и (или) смежных прав.

Проект закона устанавливает порядок и требования для аккредитации и регистрации ОКУ, особенности наполнения Реестра таких организаций, а также регулирует вопросы сбора, распределения и выплаты ими вознаграждения держателям авторских прав.

Соответственно, планируется определить по одной ОКУ за каждой из сфер коллективного управления, за счет чего автор будет знать организацию, отвечающую за то, или иное направление деятельности.

Кроме того, в документе предусмотрены критерии отбора ОКУ: только те организации, которые имеют наибольший репертуар, международное признание и поддержку правособственников, смогут получить соответствующий статус.

Законопроект также предусмотрел обязательства ОКУ постоянно отчитываться о своей деятельности, сообщать автору об использовании его произведений и о том, какое вознаграждение за это ему полагается.

Как сообщалось, USTR оставил Украину в перечне стран – основных нарушителей прав интеллектуальной собственности (Priority Watch List). Эксперты USTR положительно оценили отдельные меры, принятые Украиной в направлении улучшения защиты прав интеллектуальной собственности.