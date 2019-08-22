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После скандала с Зеленским экс-глава ГФС потерял еще одну должность

22 августа, 15:54

Скандал между Зеленским и Власовым произошел еще в июле

Александр Власов

Александр Власов / Фото: Facebook

Бывший исполняющий обязанности экс-руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни. Об этом сообщил действующий и.о. главы ГФС Денис Гутенко.

Правительство назначило директора Департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко и.о. главы ведомства после увольнения с должности Власова. При этом последний оставался главой Одесской таможни.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в июле президент Владимир Зеленский потребовал от Власова самому написать заявление об увольнении. Свое требование глава государства объяснил тем, что тот не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский на совещании в Ужгороде. При этом, по его словам, запись в Facebook об их увольнении, которая появилась на странице Власова, оказалась ложной.

Власов сообщил, что "держит слово офицера" и пообещал направить заявление в Кабмин. 17 июля правительство уволило его с должности.

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Одесса увольнение ГФС Одесская таможня Власов

Источник: Интерфакс-Украина

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