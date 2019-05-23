После Украины Шефчович проведет переговоры по газу в РФ: появились детали

Дата визита вице-президента ЕК официально подтверждена

Фото: Parker Song/Pool via REUTERS.

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович 13 июня посетит РФ, чтобы обсудить транзит российского газа в страны Евросоюза (ЕС) через Украину после 2019 года и согласовать дату следующего раунда трехсторонних переговоров.

Об этом 23 мая сообщила представитель ЕК Анка Падурару на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что Шефчович 20 мая находился в Украине, представив ЕС на церемонии инаугурации президента Владимира Зеленского. Он также обсудил в Киеве вопрос газового транзита с 2020 года, выразив заинтересованность в "быстром прогрессе с целью заключения долгосрочного контракта и проведения содержательные переговоры до летних каникул".

"С этой позицией он едет в Россию 13 июня, чтобы встретиться с министром [энергетики РФ Александром] Новаком и другими заинтересованными сторонами с целью обсуждения этого вопроса и, возможно, чтобы определиться с датой для трехсторонних переговоров до летних каникул", – добавила Падурару.

Ранее о визите Шефчовича в Москву сообщили СМИ со ссылкой на источники. Один из них рассказал, что после предыдущего раунда "трехсторонки" ЕС внес "предложение для обсуждения Украиной и Россией, на основании которого возможен компромисс для сохранения украинского транзита".

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Предыдущие переговоры по газу на уровне министров состоялись в январе 2019 года. Следующий раунд был назначен на май 2019 года. Однако недавно в "Нафтогазе" заявили, что переговоры между Киевом и Москвой относительно нового контракта на транзит газа могут пройти в июне.

При этом в "Нафтогазе" сообщили, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:

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