После "выборов Путина" в России взлетели цены на бензин

После президентских выборов в России, на которых победил Владимир Путин, цены на бензин резко пошли вверх. В Российском топливном союзе отмечают беспрецедентный рост оптовых цен. За ними неминуемо тянутся и цены на заправках, пишет Deutsche Welle.

Так, средние цены на бензин марки А-92 на российских заправках составляли в январе, феврале и марте 2018 года 38,2 рубля за литр. В апреле показатель составил уже 38,6 рубля, в мае – 39,1. При этом ценники разительно отличаются в зависимости от региона.

Как сообщили эксперты Thomson Reuters Kortes, максимальная розничная стоимость бензина марки А-92 в мае 2018 составила 51,68 рублей за литр в Республике Саха (Якутия), а минимальная – 36,98 рубля – в Чечне. В Москве за неделю цены на 92-й бензин выросли на 40 копеек.

"Если в Москве, где уровень жизни и средние зарплаты выше, чем на периферии, это обстоятельство воспринимается пока спокойно, то в регионах недовольство потребителей уже прорывается наружу. В Омске на 1 июня запланирован митинг против повышения цен. ... Негативное влияние ценового скачка на бизнес и уровень жизни населения отмечен в Ульяновской области и ряде других регионов", – отмечает издание.

Как пояснил гендиректор Независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов, к росту оптовых цен привел, в первую очередь, экономический фактор – рекордно высокий экспортный паритет для российских нефтепродуктов, установившийся в последние месяцы.

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"Российский рубль ослаб. Мы видим, что он не просто не укрепляется вслед за ростом цен на нефть, а, напротив, дешевеет к доллару из-за геополитики и покупки валюты на бирже Минфином", – сказал Турукалов.

В целом, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, слабый рубль и высокие акцизы, по его словам, дали рекордные уровни экспортного паритета – продавать нефтепродукты за рубеж нефтяным компаниям значительно выгоднее, чем на внутреннем рынке, отметил Турукалов.

По мнению Михаила Турукалова, цены не перестанут расти, если не вмешается государство. При этом, действенных механизмов, которые позволят нормализовать ситуацию на топливном рынке, на его взгляд, осталось два: отпустить розничные цены и (или) снизить акцизы.

Напомним, в Украине в апреле снизилиись цены на бензин и дизельное топливо. Но автогаз подорожал на 27 копеек. По словам экспертов, цены на бензин держались на стабильности гривни, однако сейчас уже начала дорожать нефть