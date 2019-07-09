После запуска нового энергорынка ЕС согласился дать Украине 500 млн евро
Запуск рынка был одним из ключевых условий очередного транша
Европейский союз готов выделить Украине очередной транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.
"ЕС готов предоставить второй транш (EUR500 млн) Четвертой программы макрофинансовой помощи, как только будут выполнены соответствующие условия", – говорится в тексте декларации сторон по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.
Напомним, Украина с 1 июля запустила новый рынок электроэнергии. Данная реформа была одним из ключевых условий для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в 2019 году.
Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019.
Основные условия получения помощи: закон предусматривающий борьбу с отмыванием денег, закон об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционирование системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнение закона о рынке электроэнергии и принятие среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб.
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