Последняя преграда для кредита МВФ: помощь "на эпидемию" пытаются задержать на многие месяцы

Одним из важнейших вопросов, которые должны быть рассмотрены Верховной Радой на внеочередном заседании, должно стать рассмотрение во втором чтении законопроекта №2571-д – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", который больше известен как "антиколомойский" законопроект. Этот документ остается единственным препятствием к подписанию Украиной нового кредитного договора с МВФ. А в сложившейся ситуации деньги Международного валютного фонда можно назвать единственным шансом на выживание украинской экономики.

Между тем беспроблемное принятие "банковского закона" на сегодня остается под большим вопросом. Несмотря на ситуацию, в которой оказалась страна из-за эпидемии коронавируса, несмотря на экономический кризис, в который уже погрузились многие страны мира, противники этого законопроекта решили фактически заблокировать работу Верховной Рады на многие месяцы. Они вновь продолжили практику "законодательного спама", которую раньше опробовали на законе об открытии рынка земли. С той разницей, что к банковскому законопроекту подано уже не 4 тыс. поправок, а свыше 16 тысяч!

Если рассматривать все эти поправки по обычной процедуре, не факт, что их все успеют пройти до нового, 2021 года. Зато нет сомнений, что все это время работа Верховной Рады будет полностью заблокирована.

О чем этот законопроект

Наверняка многие читатели слышали об этом законопроекте то, что его задача – сделать невозможным возврат национализированного ПриватБанка бывшим владельцам. Собственно, из-за этого его и называют "антиколомойским". Однако на самом деле в законопроекте идет речь не об одном банке, а обо всех. И это обстоятельство критики законопроекта также пытаются представить "минусом" законопроекта.

Законопроект №2571-д представляет собой довольно объемный документ, в основном состоящий из поправок к законам, касающимся деятельности судов, а также к закону "О системе гарантирования вкладов физлиц" и ряду других. Эти изменения направлены на решение целого ряда проблем, с которыми столкнулась Украина в процессе "очистки" банковской системы.

Одна из таких проблем – недостаточные полномочия Нацбанка в вопросах влияния на акционеров и связанных с банком лиц, в частности, что касается раскрытия банками информации и реагирования на нарушения. Законопроект предлагает разрешить НБУ в отдельных случаях требовать отчуждения корпоративных прав, лишать права голоса и т.д.

Вторая группа поправок касается законодательного регулирования вопросов, возникающих во время выведения банков с рынка.

"Значительная часть решений Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц по выведению банков с рынка и их ликвидации стала предметом оспаривания в судах, которыми был принят ряд решений о возобновлении деятельности банков и отмене соответствующих решений НБУ и Фонда. Сложившаяся ситуация не соответствует мировой практике решения подобных споров. Исследование международного опыта свидетельствует об отсутствии в законодательстве других стран оснований и механизмов возвращения банка, относительно которого началась процедура ликвидации, на рынок", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Иными словами, в других странах суды не могут заставить Центробанк или другой орган, регулирующий банковскую деятельность, вернуть лицензию тому или иному банку. У нас же в настоящее время это возможно. Плюс ситуация усугубляется тем, что наши суды не пользуются в обществе репутацией честных и непредвзятых.

"С 2014 года Нацбанком процедура выведения банков с рынка была применена к 104 банкам. Несмотря на принятые меры, некоторые банки, используя несовершенную судебную систему, стараются снова вернуться на рынок. Это создает системные риски для финансовой стабильности, ведь судебная система используется собственниками нежизнеспособных банков как квазилегитимный инструмент, что нивелирует все усилия Нацбанка по оздоровлению и очищению банковской системы Украины", – говорится в том же документе.

Законодательные изменения, предложенные в законопроекте №2571, устанавливают процедуру, согласно которой бывшие собственники выведенных с рынка банков могут требовать компенсацию, если считают решение регулятора ошибочным (в размере, установленном независимым аудитором), однако не имеют права требовать возврата им финансового учреждения, относительно которого началась процедура ликвидации.

"Решение о ликвидации или национализации по-прежнему можно будет оспорить в суде. Но любое решение суда не сможет привести к тому, что банк вернется к своей деятельности. Оно может привести только к компенсации убытков бывшим акционерам", – комментирует законодательные новшества экономист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Третья группа законодательных изменений касается уточнения процедурных вопросов, чтобы выведение проблемного банка с рынка происходило быстрее и вкладчики могли в короткий срок вернуть свои вклады, "застрявшие" в этом банке.

"В нормальных странах через неделю-две после того, как Центробанк выносит решение о нежизнеспособности банка, начинаются выплаты компенсации вкладчикам. То есть люди, условно говоря, уже через 10 дней могут прийти в банки-агенты и вновь получить доступ к своим деньгам. У нас же эти вопросы затягиваются на годы", – объясняет суть Тарас Козак.

"Неприкосновенность" решений Нацбанка: опасно ли это

Критики банковского законопроекта часто говорят о том, что невозможность оспорить решение Нацбанка о ликвидации того или иного финансового учреждения может привести к злоупотреблениям с его стороны.

Эксперты признают: такая угроза действительно существует. Но незыблемость решений регулирующего органа относительно лицензий – общемировая практика.

"Можно сказать, что такие риски существуют. Но, во-первых, никто не может запретить потом собственникам банков требовать компенсацию убытков по решениям, которые были признаны незаконными. И этот закон этого не запрещает. Наоборот, он устанавливает процедуру, как оценивать стоимость активов банка в случае закрытия, в том числе незаконного. Оценка должна проводиться международными аудиторами. Очень важно сохранить норму, чтобы у органа, который занимается банковским надзором (у нас это Нацбанк) было безусловное право отзывать лицензии. Это не украинское правило, это общемировая практика. Потому что если кто-то через суд начнет блокировать выведение банка с рынка и в это время банк будет продолжать разворовываться или будут дальше привлекаться депозиты, то кто за это потом будет платить? Существующая у нас практика абсолютно не отвечает тем нормам, которые на Западе являются безусловным. Там не может существовать институция, у которой недостаточно собственного капитала. У нее тут же отзывают лицензию, идет остановка деятельности. А у нас многие банки были просто "живыми мертвецами", которые залезали в деньги клиентов, но при этом продолжали работать на рынке. Кроме того, в развитых странах, если аудитор видит, что кредитный портфель отдан собственникам или связанным лицам, это уже основание для немедленного закрытия банка. Потому что это нарушает все принципы безопасности банковской деятельности. Банк существует только для зарабатывания прибыли и защиты денег вкладчиков", – говорит экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

При этом эксперты признают: в развитых странах доверие к органу, контролирующему финансовый рынок, намного выше, чем у нас.

"Во всех развитых странах Центробанку доверяют. Если Нацбанк вынес решение, что тот или иной банк нежизнеспособен и его нужно ликвидировать или передавать в другие руки, обычно этому верят. Потому что Центробанк не заинтересован в том, чтобы выводить банки из игры. Он заинтересован в том, чтобы сохранялась стабильность. Если же он начинает выводить банки из игры, это значит, что есть какая-то нестабильность, есть угроза всей банковской системе, это повышает напряжение на рынке и т. д. У нас же очень высокое недоверие к государственным органам в целом и к Нацбанку чуть ли не в первую очередь. Во время последнего кризиса во всех проблемах винили именно руководство Нацбанка: в высоком курсе доллара, высокой инфляции и т.д. Конечно, в разное время в руководстве Нацбанка были жулики, и мошенники. Но в последние годы там профессиональная команда. А в будущем, кто бы ни пришел к руководству Нацбанком, у собственников выведенных банков остается возможность потребовать компенсацию через суд. Этим законом как раз и внедряется четкая процедура. Бывшие собственники могут потребовать компенсацию. Для этого должен быть проведен аудит международной аудиторской компанией, которая аккредитована Нацбанком. Если она вынесет решение, что при ликвидации собственникам были нанесены такие-то убытки, то суд может вынести решение, что государство должно компенсировать бывшим собственникам эту сумму", – говорит Тарас Козак. В тренде Междугородние поездки в карантин: может ли полиция оштрафовать нелегалов

ПриватБанк могут отдать бывшим собственникам и национализировать повторно

Банковский законопроект также действительно вносит ясность в дальнейшую судьбу ПриватБанка, за который до сих пор продолжаются судебные баталии. Причем, по мнению экспертов, если будет принят этот закон, результаты вынесенных судами решений уже не смогут оказать принципиального влияния на судьбу банка.

"Тут отдельный вопрос. Закон не имеет обратного действия. Суды по этому банку уже идут, поэтому этот закон, который вступит в силу позже, уже не должен оказать влияния на решения уже начавшихся судов. Но этот закон будет предохранителем того, что банк не вернут прежним владельцам. Если какой-то суд сегодня решит, что бывшие собственники имеют право вернуть себе банк, правительство должно будет выполнить это решение. Национализация банка может быть признана недействительной, часть прав на банк получат бывшие владельцы. Но при этом правительство заберет (на бумаге) те суммы, которые оно вливало в ПриватБанк, а это приблизительно 150 млрд грн. Потому что если соглашение о национализации недействительное, то и взносы правительства в уставный капитал банка недействительны и должны быть возвращены в бюджет. А без этих денег банк вновь становится неплатежеспособным, а значит, подлежит внешнему администрированию. То есть в него опять будет введена временная администрация, правительство еще раз внесет 150 млрд, но теперь все будет идти уже по новому закону. А значит, бывшие собственники уже не смогут вернуть себе этот банк. То есть в этом случае ПриватБанку придется еще раз пройти через банкротство, весь круг повторно. Но это уже будет формальность. Бывшие собственники это понимают, поэтому всеми силами пытаются не допустить принятие этого закона", – говорит Тарас Козак.

Сколько времени уйдет на голосование 16 тыс. поправок

В сложившейся экономической ситуации у Украины есть три варианта развития событий, говорят эксперты.

"Учитывая, что мы будем иметь сумасшедший дефицит госбюджета, у нас есть три варианта. Первый – это кардинальное сокращение расходов. Но это приведет к тому, что частично не будут профинансированы и социально защищенные расходы (пенсии, зарплаты, соцпомощь и т.д.). второй вариант – это "включить станок", начать печатать деньги. Но это гарантированно будет оказывать давление на курс иностранной валюты и инфляцию. Гривня может обесцениться в разы. И третий вариант – взять деньги в долг. Конечно, при этом все равно нужно будет максимально ограничить расходы, но социально защищенные статьи удастся профинансировать", – объясняет Борис Кушнирук.

Единственная структура, которая может сегодня кредитовать Украину на выгодных условиях, – это МВФ. Причем в условиях кризиса Фонд готов даже смягчить свои обычные требования.

"По обычной практике деньги, которые дает МВФ, идут на пополнение золотовалютных резервов, то есть поступают в Нацбанк. Сейчас Фонд готов отступить от своей практики. Причем это касается не только Украины. МВФ согласен, чтобы его деньги шли на покрытие дефицита госбюджета", – говорит Борис Кушнирук.

По мнению эксперта, деньги Украине нужны "чем быстрее, тем лучше". Собственных запасов нам хватит в лучшем случае на пару месяцев.

В то же время рассмотрение 16 тысяч поправок к банковскому закону, от которого МВФ не намерен отступать, может растянуться, как уж говорилось, на гораздо более длительный срок.

Однако эксперты считают, что попытка затянуть принятие банковского закона не удастся.

"Конечно, мы становимся свидетелями откровенного саботирования законотворческой деятельности. Но механизм, как этому противодействовать, есть. В регламенте Верховной Рады есть процедуры, которые могут позволить проводить рассмотрение в ином порядке, чем это предусмотрено законом обычно. Есть процедура, которая позволяет это все максимально сократить. Но будут ли это использовано, не знаю", – говорит Борис Кушнирук.

Тарас Козак также допускает сокращенную процедуру рассмотрения банковского законопроекта.

"У меня есть догадка, что в этот раз Верховная Рада не будет рассматривать этот законопроект по полной процедуре. У парламента есть возможность рассматривать его по неполной процедуре, и в этом случае не каждая правка будет озвучиваться. Будет озвучено несколько правок, за которые проголосует зал, и после этого – за закон в целом. То есть все может занять около получаса", – говорит эксперт.

Тем не менее в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 13 апреля законопроект №2571-д пока не внесен. Об этом сообщают народные депутаты.

/ Фото: Facebook

Поскольку все внесенные поправки ко второму чтению уже обработаны профильным комитетом, законопроект может появиться в повестке дня сессии 13 апреля в последний момент. Либо же в ближайшее время пройдет еще одно заседание парламента.

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