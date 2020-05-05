Последствие карантина: учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно

Школьники в этом году не придут на праздник последнего звонка

В связи с тем, что Кабмин продлил сроки общенационального карантина в Украине до 22 мая 2020 года, учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

"Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным – они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", – пояснила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения будет выглядеть так:

до 31 мая продлятся занятия;

до 1 июля должен быть завершен учебный год;

до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;

в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

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Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ГНА в форме ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Предварительно МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.

Для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 в 2019/2020 учебном году Минобразования рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности – последних звонков и выпускных вечеров.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 6 апреля в рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина стали учителями для учащихся 5-11-х классов. Общая аудитория первого дня проекта составила более 3,3 млн "учеников" разного возраста.

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А в странах Европы постепенно открывают детские сады и школы.

Также мы рассказывали, как мотивировать детей учиться онлайн:

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