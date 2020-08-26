Последствия пандемии коронавируса: Всемирный банк ухудшил прогноз

Эпицентр пандемии переместился из Европы и Северной Америки на глобальный юг

Из-за пандемии COVID-19 крайняя нищета грозит 100 миллионам человек. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Согласно предыдущим оценкам банка, крайняя нищета из-за COVID-19 грозила 60 миллионам человек, но по новым расчетам этот показатель может составить от 70 до 100 миллионов, сообщает "Голос Америки".

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"В апреле мы подсчитали, что COVID-19 толкает от 40 до 60 миллионов человек в крайнюю нищету. С тех пор эпицентр пандемии переместился из Европы и Северной Америки на глобальный юг. Это привело к увеличению числа погибших в странах с низким и средним уровнем доходов и увеличило экономические издержки пандемии. В результате изменились и наши оценки воздействия вируса на глобальную бедность", – говорится в сообщении Всемирного банка.

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При этом Малпасс допустил, что "это число может вырасти", если ситуация усугубится или пандемия затянется.

Глава Всемирного банка призвал кредиторов сократить объем долга бедных стран, находящихся в группе риска, и дать отсрочку на погашение задолженности.

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Напомним, во Всемирном банке прогнозируют, что мировая экономика сократится в 2020 году на 5,2% в связи с пандемией. Однако уже в 2021 году может "перерасти" кризис.

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