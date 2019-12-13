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Послы западных стран призвали Оржеля и Геруса решить вопрос "зеленых" тарифов

13 декабря, 15:21

Министру и депутату направили официальное письмо

/ Фото: Pexels

Посольства Дании, Норвегии и Швеции отмечают необходимость достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестиционной привлекательности Украины и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Соответствующее письмо направлено в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальные услуги Андрея Геруса, пишет "РБК-Украина".

Письмо подписали посол Дании в Украине Рубен Мадсен, посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

"Мы решительно призываем правительство Украины и Верховную Раду Украины как можно скорее найти по результатам консультаций с инвесторами в ВИЭ и другими заинтересованными лицами подходящее и сбалансированное решение, основанное на предложенных проектах и ​​компромиссы, и которое восстановит доверие инвесторов", – говорится в письме.

Послы скандинавских стран напомнили о крупных инвестициях в украинскую отрасль ВИЭ, однако отметили, что дальнейшее развитие отрасли сдерживается инициативами по ретроспективного просмотра "зеленого" тарифа.

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"Благодаря ощутимым усилием правительства Украины получила более 8 млрд долларов иностранных инвестиций в отрасль возобновляемой энергетики. Однако с начала запуска нового энергорынка в июне, нам стало известно о серьезную обеспокоенность со стороны скандинавских и других международных инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине (ВИЭ) по допущение "Гарантированным покупателем" (ГП) просрочки платежей, возможных обратных изменений законодательной базы, регулирующей ВИЭ, и возможных ограничений компенсации расходов о зводителей из ВИЭ. Такая неопределенность негативно влияет на доверие инвесторов и банков к области возобновляемой энергетики Украины", – указано в письме.

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Послы Дании, Норвегии и Швеции настаивают на важности дальнейшего развития отрасли ВИЭ в Украине и считают необходимым принятие компромиссного законопроекта, который учтет интересы государства и инвесторов.

"Как мы понимаем, сейчас в Верховной Раде Украины продолжается законодательный процесс по поиску компромисса. Проекты использования возобновляемых источников энергии важны для экономического развития Украины, а также для сокращения выбросов CO2. Отсутствие соглашения между украинской властью и инвесторами в области возобновляемой энергетики может навредить не только привлеченным инвесторам, но и репутации и способности Украины привлекать иностранные инвестиции", – говорится в письме.

Напомним, 6 декабря в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 2543 о добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов. Автор законопроекта народный депутат Людмила Буймистер (фракция "Слуга народа") утверждает, что принятие законопроекта позволит продолжить развитие индустрии ВИЭ.

Ранее на телеканале "Украина" вышел в эфир сенсационный репортаж-расследование "По следам зеленого тарифа". Пока лидеры общественного мнения во всем мире бьются за экологию и защищают "зеленую" энергию, в Украине вдруг решили, что это – дорого, утверждают эксперты:

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