Посол Германии в США агитирует за газопровод Путина – СМИ

Немецкое посольство в Вашингтоне лоббирует российскую энергетическую и внешнюю политику, пишет европейская пресса

Фото: nord-stream.com.

Посло Германии в США Эмили Хабер в марте 2019 года были написаны письма в адрес нескольких представителей Конгресса. В этих объемных посланиях высокопоставленным немецким дипломатом высказаны утверждения против того, чтобы США ужесточали санкции против России. В письмах также был призыв к сенаторам не угрожать штрафными санкциями в отношении двух российских компаний в Германии, в частности тех, кто строит "Северный поток – 2". Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

"Очевидно, Хабер говорит от имени правительства ФРГ, когда пишет: "Мы обеспокоены тем, что в настоящее время Конгресс планирует введение новых санкций против России в энергетической сфере". Эти санкции, по ее словам, могут "затронуть энергетическую безопасность Европы". Для благосостояния Германии и Европы необходим "как сжиженный (СПГ), так и российский трубопроводный газ", – передает издание содержание письма.

В письме американским сенаторам Хабер заявляет, что введение санкций против российской компании "Новатэк" "может отрицательно повлиять на одобрение импорта СПГ в Германии и в значительной мере воспрепятствовать увеличению объема импорта СПГ", говорится в статье.

"Это явная угроза в адрес США, которые с своей стороны сильно заинтересованы в создании СПГ-терминалов в Германии для дальнейшего экспорта американского сжиженного газа", – указывает издание.

По мнению немецкого дипломата, принятием поправок к Газовой директиве европейские страны выполнили требование США о выработке "единой европейской позиции" по "Северному потоку-2".

"Любые дополнительные меры США против этого проекта будут контрпродуктивными и подорвут единство Европы в этом сложном вопросе политики энергетической безопасности", – цитирует издание письмо Хабер.

При этом, отмечает издание, европейское единство касательно "Северного потока-2" сомнительно.

"Дариус Семашка, посол Литвы в Германии, заявил в разговоре с Bild: "Даже после компромисса по европейской Газовой директиве наша позиция остается неизменной. Правительство Литвы против "Северного потока-2", так как мы считаем, что он не в интересах Европы".

То, что ее страна по-прежнему выступает против "Северного потока-2", подтвердила и посол Латвии в Германии, отмечает издание.

"Сотрудник американского Конгресса заявил в разговоре с изданием, что там "шокированы" письмом немецкого посла, в котором она "однозначно встает на сторону России", – сообщает Bild.

Напомним, 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву, которая позволит расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности "Северного потока — 2". Финальное решение по вопросу примет Совет ЕС. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года.

В ответ на это оператор проекта газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG угрожает подать в суд на Европейский Союз.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

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