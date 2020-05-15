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Посол рассказал, что значит для Украины решение Германии по "Северному потоку-2"

15 мая, 17:35

Денис Беспалов

Украина была «абсолютно уверена» в том, что Германия обеспечит справедливое и беспристрастное рассмотрение вопроса

Отказ Федерального сетевого агентства Германии вывести газопровод "Северный поток–2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС ставит крест на спекуляциях о том, что Берлин пытается лоббировать интересы российских партнеров. Такое мнение высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает "Укринформ".

"Это решение немецких властей фактически поставило жирный крест на многочисленных политических спекуляциях в последние полгода о том, что якобы определенные силы в Германии сознательно намеревались создать для Nord Stream 2 законодательные лазейки для освобождения этого противоречивого проекта из-под европейского законодательства", – сказал дипломат.

По его словам, Украина была "абсолютно уверена" в том, что Германия обеспечит справедливое и беспристрастное рассмотрение вопроса о возможном выходе "Северного потока–2" из-под регулирования ЕС.

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"Поэтому нынешнее решение мы рассматриваем как своего рода триумф в справедливом учете интересов как заинтересованных стран Евросоюза, так и прежде всего Украины как будущего государства-члена ЕС, которое чрезвычайно ценит неизменную мощную поддержку и солидарность со стороны официального Берлина", – заявил посол.

Как известно, Россия пыталась вывести "Северный поток – 2" из-под действия европейских норм в энергетической сфере.

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Так, согласно Газовой директиве ЕС, все морские газопроводы должны соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа. Это означает, что компания-оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

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Россия, теоретически могла бы избежать такого сценария, если бы успела достроить "Северный поток – 2" до мая 2019 года. Однако в конце прошлого года США ввели санкции против "Северного потока – 2"и его строительство было фактически остановлено.

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Россия Германия Украина Андрей Мельник Северный поток 2

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