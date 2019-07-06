Посол Украины предупредил Германию о последствиях остановки транзита газа

Мельник отметил, что мнения Киева и Берлина расходятся по "Северному потоку – 2"

Андрей Мельник. Фото: facebook.com/UkrBotschaftBerlin.

На фоне прогнозов о росте потребления газа в Германии, возможная остановка транзита российского голубого топлива по территории Украины после 2020 года станет для Берлина "выстрелом себе в ногу".

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкой газете Freie Presse, которое опубликовано на сайте посольства.

Его заявление прозвучало в ходе обсуждения "Северного потока – 2", по которому мнения Киева и Берлина расходятся, так как правительство Германии намерено использовать этот газопровод для поставок газа.

"Оба газопровода "Северный поток" вместе будут прокачивать 110 млрд [куб. м газа в год]. Поскольку потребление газа в Германии, как ожидается, будет расти, то остановка транзита через Украину будет означать "выстрел себе в ногу", – сказал он.

При этом Мельник предупредил, что "важнее счетов – опасность гораздо большей войны с Москвой и горькой потери доверия народом Украины, а также Польши".

"Северный поток – 2" не имеет ничего общего с диверсификацией", – подчеркнул посол и напомнил, что украинская трубопроводная система, которая была построена немцами, является одной из крупнейших и самых безопасных в мире.

"[Она] может транспортировать до 200 млрд куб. м газа в год. В настоящее время система использует менее половины своей полной мощности, и все из-за России. В 2018 году было прокачано 86,8 млрд куб. м газа", – отметил Мельник.

Новости "Сегодня" писали, что "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийский OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, который дал ей право налагать вето на инфраструктурные проекты в своих территориальных водах, чем она и воспользовалась. В июне 2019 года компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта "Северный поток – 2" – отозвала одну из трех заявок, поданных в Датское энергетическое агентство, на прохождение газопровода через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм.

В мае сообщалось, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" запланировано на вторую половину 2020 года, хотя ранее предполагалось, что "труба" заработает в начале 2020 года.

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