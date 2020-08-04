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Поставщик электроэнергии YASNO начинает продавать газ

4 августа, 17:17

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Теперь кроме электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO будет поставлять природный газ

Компания уже получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры о заключении первых газовых контрактов с юридическими клиентами. YASNO также готовится поставлять голубое топливо и населению.

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"YASNO создает комплексную систему энергетических решений. Мы понимаем, насколько клиентам удобно и выгодно иметь единого поставщика, который одновременно обеспечивает электроэнергией, газом, а также помогает экономить благодаря энергоэффективным решениям и продуктам. Это современная европейская практика, которую YASNO будет реализовывать в Украине в сочетании с высоким уровнем сервиса. Рассчитываем, что первые поставки состоятся предприятиям и организациям, которые нас хорошо знают как надежного и стабильного партнера по поставке электроэнергии. К каждому клиенту мы применяем индивидуальный подход", – сказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

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"Приоритетом в обслуживании потребителей останется максимальная цифровизация взаимоотношений и развитие онлайн-каналов. Сейчас ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно через интернет на сайте YASNO или в центральных энергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе. Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно у своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов", – сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

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Напомним, промышленные потребители могут выбирать поставщика природного газа и покупать у него голубое топливо по свободным ценам. Вскоре выбрать YASNO своим газовым поставщиком смогут также жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.

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газ электроэнергия поставщик YASNO
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