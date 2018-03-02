Поставки газа в Европу оказались под угрозой – "Укртрансгаз"

Действия российского "Газпрома" по снижению давления природного газа на входе в украинскую газотранспортную систему до критически низкого уровня создают существенные риски для транзита газа в страны Европы. Об этом сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины компании "Укртрансгаз".

"Принимая во внимание экстремальные погодные условия как в Украине, так и в странах ЕС, такие безответственные действия "Газпрома" дополнительно усложняют работу оператора ГТС Украины и искусственно создают существенные риски для бесперебойного транзита значительных объемов газа для европейских потребителей", – заявили в "Укртрансгазе".

По данным оператора ГТС, давление газа на точках входа в ГТС на российской границе 2 марта продолжает оставаться на критически низком уровне. Еврокомиссия уже проинформирована о действиях "Газпрома".

"По состоянию на 14:00 ситуация по обеспечению "Газпромом" давления на входе в ГТС Украины продолжала оставаться критической – давление в магистральных газопроводах на газоизмерительной станции "Суджа" составляло 50,9 кг на кв. см, несмотря на контрактные обязательства – 60-65 кг на кв. см", – сообщили в "Укртрансгазе".

Напомним, также "Газпром" заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Украинская компания пока не получала официального уведомления о начале этого процесса.