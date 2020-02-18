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Поставки iPhone ограничивают из-за коронавируса

18 февраля, 09:57

Распространение вируса помешало работе поставщиков в Китае

/ Фото: Unsplash

Мировые поставки iPhone будут временно ограничены из-за сложностей в работе китайских поставщиков, которые вызваны распространением коронавируса. Как отмечается в сообщении Apple, из-за снижения спроса в Китае по той же причине доходы компании в текущем квартале будут ниже ранее объявленных прогнозных показателей.

"Все наши магазины в Китае и многие из наших магазинов-партнеров были закрыты. Кроме того, открытые магазины работают в сокращенные часы и с очень низким трафиком клиентов", – говорится в сообщении.

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Компания заверила, что розничные точки продаж в Китае будут возобновлять свою работу, как только это будет возможно. Хотя партнеры Apple по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии, и вернулись к работе, производство наращивается медленнее, чем ожидали в компании.

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Напомним, ранее экономисты предупредили, что в первом квартале 2020 года из-за коронавируса рост ВВП Китая может сократиться до 4,5% в годовом измерении. И это ударит по странам, активно торгующим с Поднебесной, в частности по Австралии, Южной Корее и Бразилии.

Также сообщалось, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавирусаCOVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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iPhone Apple производство коронавирус

Источник: Сегодня

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