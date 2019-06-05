Поставки нефти по "Дружбе": в Польше сообщили подробности

В польской компании рассказали, что НПЗ в Гданьске работает стабильно при полной загрузке

Фото: "Белнефтехим".

Польская нефтеперерабатывающая компания Lotos на фоне скандала с "грязной" нефтью и приостановкой поставок по трубопроводу "Дружба" продолжит использовать нефть, поставляемую морским путем до полной стабилизации ситуации. Об этом информирует пресс-служба компании.

В Lotos заявили, что ее нефтеперерабатывающий завод в Гданьске "работает стабильно при полной загрузке".

"До тех пор, пока не будет полностью восстановлена пропускная способность трубопровода "Дружба", компания будет продолжать использовать поставки сырья морским транспортом в соответствии с заранее определенным графиком", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 3 июня в ходе встречи в Москве стороны согласовали, что частичное восстановление поставок чистой нефти произойдет 10 июня.

"В то же время будут продолжены ранее согласованные действия, касающиеся полной разблокировки системы передачи, которая должна состояться 1 июля этого года", – подчеркнули в Lotos.

Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.

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