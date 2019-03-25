Поставки товаров в ЕС: какие квоты не использовала Украина

Украинские экспортеры в прошлом году не использовали восемь квот

Фото: Pixabay

Поставки товаров в ЕС: какие квоты не использовала Украина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/899/4fa/5c98994facf53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/899/4fa/5c98994facf53.jpg 2019-03-25T11:17:00+02:00 Экономика Украинские экспортеры в прошлом году не использовали восемь квот

Украина по итогам 2018 года не использовала восемь квот на поставку товаров в Европейский Союз (ЕС). Об этом агентству УНН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

По данным Минэкономразвития, украинские производители активно использовали возможности экспорта в ЕС в рамках 32 из 40 тарифных квот.

Неиспользованными остались тарифные квоты на сахарные сиропы, обработанную продукцию из масла, маннитол сорбита, а также дополнительная квота на грибы.

Экспортеры также не использовали квоты на мясо баранины, говядины, основную и дополнительную квоты на свинину. Отмечается, что для них не было доступа на рынок.

"Можно предположить, что эти товары не соответствовали требованиям Евросоюза в сфере контроля качества и безопасности пищевых продуктов", – говорится в сообщении агентства.

При этом в Министерстве отметили, что украинские экспортеры полностью использовали 11 тарифных квот на такие продукты:

виноградный и яблочный соки;

мед;

ячменную крупу и муку;

сливочное масло и молочные пасты;

обработанные томаты;

обработанный крахмал;

кукурузу;

пшеницу;

мясо птицы и полуфабрикаты из мягкого мяса птицы;

солод и пшеничную клейковину;

продукты переработки солода и крахмала.

Экспорт этих товаров продолжался и за пределами тарифных квот, добавили в Минэкономразвития.

В Министерстве сообщили, что в прошлом году более чем на 50% использованы тарифные квоты на крахмал (99,9%), чеснок (98,1%), сахар (85,0%), основная квота на яйца и альбумины (75,4%), дополнительная квота на мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (59,2%).

Менее чем на 50% экспортеры использовали дополнительную квоту на яйца и альбумины (48,3%), квоты на отруби, отходы и остатки (43,2%), обработанную продукцию из зерновых (40,1%), овес (36,5%), сухое молоко (24,1%), продукцию из обработанного молока (22,1%), ячмень, ячменную муку и гранулы (16,6%), другие сахарные продукты (15,9%), молоко, сливки, сгущенное молоко и йогурты (15%), обработанную продукцию из сахара (13,9%), этанол (10,4%).

Напомним, в 2019 году Украина уже исчерпала четыре квоты на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с ЕС. Речь идет о квотах на сахар, мед, виноградный и яблочный сок, а также дополнительной квоте на кукурузу.

Кроме того, украинские аграрии призвали увеличить квоты на поставки томатной пасты в ЕС с нынешних 13 тыс. т до 50 тыс. т.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, сколько украинских компаний активно работают на европейском рынке:

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