Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Поставки товаров в ЕС: какие квоты не использовала Украина

Сегодня, 11:17

Украинские экспортеры в прошлом году не использовали восемь квот

Фото: Pixabay
Поставки товаров в ЕС: какие квоты не использовала Украина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/899/4fa/5c98994facf53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/899/4fa/5c98994facf53.jpg Экономика Украинские экспортеры в прошлом году не использовали восемь квот

Украина по итогам 2018 года не использовала восемь квот на поставку товаров в Европейский Союз (ЕС). Об этом агентству УНН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

По данным Минэкономразвития, украинские производители активно использовали возможности экспорта в ЕС в рамках 32 из 40 тарифных квот.

Неиспользованными остались тарифные квоты на сахарные сиропы, обработанную продукцию из масла, маннитол сорбита, а также дополнительная квота на грибы.

Экспортеры также не использовали квоты на мясо баранины, говядины, основную и дополнительную квоты на свинину. Отмечается, что для них не было доступа на рынок.

"Можно предположить, что эти товары не соответствовали требованиям Евросоюза в сфере контроля качества и безопасности пищевых продуктов", – говорится в сообщении агентства.

При этом в Министерстве отметили, что украинские экспортеры полностью использовали 11 тарифных квот на такие продукты:

  • виноградный и яблочный соки;
  • мед;
  • ячменную крупу и муку;
  • сливочное масло и молочные пасты;
  • обработанные томаты;
  • обработанный крахмал;
  • кукурузу;
  • пшеницу;
  • мясо птицы и полуфабрикаты из мягкого мяса птицы;
  • солод и пшеничную клейковину;
  • продукты переработки солода и крахмала.

Экспорт этих товаров продолжался и за пределами тарифных квот, добавили в Минэкономразвития.

В Министерстве сообщили, что в прошлом году более чем на 50% использованы тарифные квоты на крахмал (99,9%), чеснок (98,1%), сахар (85,0%), основная квота на яйца и альбумины (75,4%), дополнительная квота на мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (59,2%).

Менее чем на 50% экспортеры использовали дополнительную квоту на яйца и альбумины (48,3%), квоты на отруби, отходы и остатки (43,2%), обработанную продукцию из зерновых (40,1%), овес (36,5%), сухое молоко (24,1%), продукцию из обработанного молока (22,1%), ячмень, ячменную муку и гранулы (16,6%), другие сахарные продукты (15,9%), молоко, сливки, сгущенное молоко и йогурты (15%), обработанную продукцию из сахара (13,9%), этанол (10,4%).

Напомним, в 2019 году Украина уже исчерпала четыре квоты на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с ЕС. Речь идет о квотах на сахар, мед, виноградный и яблочный сок, а также дополнительной квоте на кукурузу.

Кроме того, украинские аграрии призвали увеличить квоты на поставки томатной пасты в ЕС с нынешних 13 тыс. т до 50 тыс. т.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, сколько украинских компаний активно работают на европейском рынке:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег продукты, экспорт, ЕС, Евросоюз, квоты, продукты питания

Вы сейчас просматриваете новость " Поставки товаров в ЕС: какие квоты не использовала Украина". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские аграрии призвали расширить квоты на поставки томатной пасты в ЕС

21 марта, 21:18

Письмо направлено Мингарелли, Кубиву и Трофимцевой

Украина оперативно закрыла квоты ЕС на сахар: направление остается приоритетным

6 февраля, 19:01

Квоты на беспошлинные поставки сахара в страны ЕС были закрыты 30 января

Квоты на мясо: Евросоюз дал обещание Украине

6 февраля, 13:58

Евросоюз намерен расширить квоты для поставок украинского мяса

Украина исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

21 января, 16:27

Речь идет о квотах на мед, виноградный и яблочный сок, дополнительную квоту на кукурузу.

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

В Украине готовят "Кровную месть"

Сергей Тигипко ушел с поста

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»

Мария Куликова влюбилась в афериста