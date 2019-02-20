Украинской "оборонке" поставили важную задачу

По мнению первого вице-премьера Степана Кубива, новый подход позволит усилить ВСУ

Фото: Степан Кубив / Facebook.

Украинской "оборонке" поставили важную задачу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d48/9a9/5c6d489a9978a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d48/9a9/5c6d489a9978a.jpg 2019-02-20T14:42:00+02:00 Экономика По мнению первого вице-премьера Степана Кубива, новый подход позволит усилить ВСУ

Украина должна провести корпоратизацию стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил сегодня, 20 февраля, первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Мы должны изменить устаревшую систему государственных закупок вооружения и военной техники", – сказал он на заседании Кабинета министров.

По его словам, такой подход позволит значительно усилить Вооруженные силы Украины.

Кубив также добавил, что в 2017 году предприятия ОПК получили 400 млн гривен из государственного бюджета, а в 2018-м сумма возросла до 3,2 млрд гривен. В госбюджете на 2019 год для оборонных предприятий предусмотрено 2,4 млрд гривен.

Напомним, в 2018 году президент Петр Порошенко заявил, что "Укроборонпром" почти на 100% выполняет гособоронзаказ. Он добавил, что за последние четыре года предприятия концерна перешли от ремонта и частичной модернизации на выпуск новейших образцов вооружения и военной техники с учетом боевого опыта украинских военных.

По словам президента, Украина в течение двух лет заменила более 50 тыс. наименований продукции для производства национального ОПК, которые ранее поставлялись из России.

Кроме заседания Кабмина на сегодня также запланирован визит Порошенко в США, где он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Подробнее о главных темах дня смотрите в сюжете:

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