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Посылки из-за границы: Кабмин принял важное решение

28 ноября, 13:20

Граждане смогут самостоятельно декларировать товары без привлечения таможенных брокеров

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров разрешил использовать электронную таможенную декларацию М-16 для оформления товаров стоимостью от 100 евро в международных экспресс-отправлениях. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 27 ноября.

"Норма после доработки соответствующих программных сервисов позволит гражданам самостоятельно декларировать такие товары (после приобретения некоторых навыков декларирования) без привлечения таможенных брокеров, то есть с экономией на таможенном оформлении", - говорится в сообщении.

Сама форма декларации М-16 также меняется, указало ведомство.

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Также Кабмин внес изменения в перечень товаров, перемещение которых по территории Украины транзитом требует обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий.

Ранее новости "Сегодня" писали, что с 1 июля в Украине ужесточились лимиты на посылки из-за границы. Теперь придется платить НДС на посылки стоимостью от 100 евро, а не 150 евро, как это было с января 2019 года.

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Так, за посылку, содержимое которое стоит дороже 100 евро, нужно заплатить НДС в 20% и 10% пошлины. Налоги платятся не со всей суммы, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро. Например, если вы закажете на зарубежном сайте MP3-плеер стоимостью в 160 евро, то НДС нужно будет заплатить только с этих 60 евро – 12 евро (20% от 60) и еще плюс 10% пошлины – 6 евро:

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Для подакцизных товаров также следует оплатить акциз. К таким товарам в Украине относятся, например, спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво; табачные изделия, табак, промышленные заменители табака; нефтепродукты, сжиженный газ; автомобили и кузова для них и т.д.

Читайте также: Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Заплатить можно прямо на почте при получении посылки – функции налогового агента наложили на почтовых операторов. При расчете стоимости посылки будут применять официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

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Источник: Сегодня

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