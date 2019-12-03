"Будет добивать "Газпром": эксперт рассказал о последствиях запуска "Силы Сибири"

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Реклама

Россия начала поставлять природный газ через трубопровод "Сила Сибири" в Китай. Проект запустили раньше запланированного срока. Заключенный между "Газпромом" и китайской CNPC договор предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского газа в КНР. Сумма сделки – 400 млрд долларов. Предполагается, что Россия поставит более 1 трлн куб. м газа в течение 30-летнего периода действия контракта.

В целом такой проект тяжело назвать успешным для России: Пекин сумел выторговать условия, которые делают практически недостижимой окупаемость этого трубопровода. Такое мнение сайту "Сегодня" высказал председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик.

"Сила Сибири" станет одним из тех проектов, который потихоньку будет добивать "Газпром". Фактически Китай не захотел финансировать запуск этого газопровода. Самоокупаемость его сомнительна – об этом говорят не только заграничные, но и российские эксперты. И сама цена на тот газ, которую выторговал Китай, настолько минимальна, что период окупаемости вложений растягивается, возможно, на неопределенный срок", – сказал Боровик.

Он также добавил: запуск "Силы Сибири" окажет на Украину косвенное влияние, поскольку реализация проекта приведет к тому, что "будут снижать финансовые возможности России в целом".

Как известно, Россия активно строит газопроводы в обход Украины. В конце октября российский проект "Северный поток-2" получил финальное разрешение на строительство от Дании. Разбирательства по этому вопросу тянулись более двух лет. Запустить газопровод Россия планировала до конца 2019 года, однако теперь старт его работы может быть перенесен на начало 2020-го.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама