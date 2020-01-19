Потребительская корзина селян: что складывают и сколько тратят

Для разных категорий населения могут быть различные потребительские предпочтения

Халаты – 200 гривен, рубашки – по 100. На сельских рынках, цены, уверяют продавцы – в разы дешевле, чем в столице. Вот только торговля – совершенно никакая. Люди экономят, а половину бюджета, как и горожане – проедают.

Киевская область. Васильковский район. В селе Калиновка журналистов встречают супруги Козий.

Галина Лукьяновна накрывает на стол. Она – повар с опытом, муж – Иван Васильевич – художник, всю жизнь – работал в издательстве, иллюстрировал книги. Сейчас живут на две пенсии, три тысячи и шесть. Поэтому, на месяц этих денег, говорят – хватает. К тому же, экономят на еде – имеют свои овощи и запасы в морозильнике.

А еще собирают урожай из сада и держат небольшую пасеку. Односельчане, соглашаются, свое хозяйство – хотя бы немного копейку бережет.

А это уже село Плесецкое. В местном магазине – от канцелярии – до продуктов. Здесь хозяйничает Андрей. Рассказывает о ценах.

"Вот, например, сахар, сахар подешевел и намного, сахар в прошлом, позапрошлом годах доходил до 20-ти гривен, на сегодняшний день он 13. Хлеб "шагает" вперед – по 20 копеек, по 50 копеек", – говорит он.

Оксана из малой Салтановки – работает в санатории, получает – пять тысяч, вся зарплата, говорит – идет на продукты, лекарства и коммуналку.

Что кладут крестьяне в свою потребительскую корзину журналисты проверяют на рынке. Это уже Глеваха. Здесь, несмотря на базарный день – только с десяток человек.

Ботинки от 200, рубашки – от 100 гривен. Но даже несмотря на скидки, признаются продавцы, покупателей сейчас – нет.

Только за последний год, говорят продавцы, выручки упали почти вдвое. К тому же, все больше людей закупки делает в торговых центрах и супермаркетах.

Валентина – одна из немногих, кто сегодня на базаре. Рассказывает – основные расходы – на продукты, одежду покупает редко. Шутит, в государственные нормы по ношению колготок, а это напомним – 9 пар на три года – она ​​не укладывается.

"Они должны быть из серии не рвущихся, поэтому мы ходим в брюках в основном", – делится женщина.

Следовательно, потребительскую корзину, по мнению экспертов – давно пора пересмотреть, учесть реальные затраты и потребности людей – отдельно в городе и селе.

"Для разных категорий могут быть различные потребительские предпочтения, а соответственно и разная потребительская корзина. В большинстве стран – одна потребительская корзина, одна на всю страну, она считается в среднем в сравнении с тем, как она должна потребляться в Украине", – говорит Илья Несходовский, директор института социально-экономической трансформации.

Поэтому пока чиновники решают, что делать с прожиточным минимумом, украинцы учатся экономить и пересматривают собственные привычки.

Кроме введения прожиточного минимума для семьи планируется также перейти на посемейное налогообложение, о чем новости "Сегодня" также уже рассказывали.

Министр социальной политики Юлия Соколовская о прожиточном минимуме – смотрите сюжет канала "Украина 24".

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