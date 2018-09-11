Потребительские настроения украинцев будут падать и дальше – эксперты

Ключевыми факторами, которые повлияли на снижение потребительских настроений, стала девальвация гривны и анонсированное повышение цен на газ

В Украине падают потребительские настроения, а эксперты уверены, что всему виной неуверенность в завтрашнем дне. Потребительские настроения украинцев улучшались три месяца кряду, и в июне индекс составил 65,6 пункта. Так, аналитики компании GfK Ukraine, которые и проводили расчеты, отмечали, что такие показатели связаны с ростом реальных доходов, и с тем, что летом многие продовольственные товары становятся значительно дешевле.

Но уже в июле индекс существенно упал – до 61,8 пункта. В исследовании GfK Ukraine отмечается, что наибольшие изменения коснулись оценки украинцами текущего и будущего личного материального положения. Ключевыми факторами, которые повлияли на снижение потребительских настроений, стала девальвация гривны и анонсированное повышение цен на газ.

Учитывая то, что грядет рост тарифов на газ, а девальвация гривны вряд ли будет уменьшаться до конца года, настроения украинцев вырасти не смогут.

"Пока будет продолжаться девальвация гривны, а она будет продолжаться, потому что это запланировано в бюджете, потребительские настроения украинцев не смогут улучшиться. Фактически, когда повысят цены на газ для населения, индекс потребительских настроений еще больше снизится", – говорит Андрей Новак, глава комитета экономистов Украины.

Василий Юрчишин, директор экономических программ аналитического Центра им. Разумкова, напоминает, что еще один важный момент – приближение выборов, когда начинается агитация, популистские решения и борьба вокруг бюджета.

"Все хорошо знают и понимают, что с приближением выборов начнутся выборные марафоны. Ожидать каких-либо улучшений вряд ли возможно. Потому что мы знаем по предыдущим годам, что в это время начинается борьба вокруг бюджета, экономически необоснованные повышения минимальной заработной платы, социальных стандартов. И все прекрасно понимают, что все это носит популистский характер", – отмечает Юрчишин и добавляет, что в таких реалиях индекс потребительских настроений вряд ли сможет увеличиться.

Напомним, что недавно мы писали о главных причинах роста курса доллара.

Более подробно о том, почему падают потребительские настроения украинцев, читайте в материале сайта "Сегодня": Уверенность украинцев в экономике страны падает: причины и прогнозы