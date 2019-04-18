Потребительские настроения украинцев ухудшились: итоги дня

Украинцы слабо надеются на улучшение ситуации в стране после выборов президента





Общество

8 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Почти 50 тыс. военнослужащих находятся на сегодняшний день на передовой в зоне проведения Операции объединенных сил – сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

48% украинцев рассчитывают на улучшение ситуации в стране после президентских выборов – таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" по итогам второй недели апреля. 25% не имеют никаких надежд на изменения, еще 10% – ожидают ухудшения. Относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, среди жителей юга и востока страны, более младших опрошенных и избирателей кандидата Владимира Зеленского.

Снизился на 1,7 пункта до 65,3 по 200-балльной шкале Индекс потребительских настроений в марте 2019 года по сравнению с февралем – таковы данные исследования Info Sapiens. Среднее значение индекса потребительских настроений в первом квартале 2019 года превышает среднее значение за четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год.

16 грузовиков от Международного комитета Красного Креста проследовали 18 апреля на неподконтрольную властям Украины часть Донбасса, сообщили в Госпогранслужбе. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом 295 тонн, а именно: продуктовые и гигиенические наборы, строительные и сельскохозяйственные материалы.

Аэропорт "Борисполь" начал тестирование первой очереди многоуровневого паркинга возле терминала "D". Ранее сообщалось о планах аэропорта ввести дифференцированную плату за парковку на новом паркинге. Планировалось, что первый час парковки может стоить 1,5 евро, следующие – дешевле.

Умерли 60 человек с начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в Минздраве, отмечая, что за неделю с 8 по 14 апреля зарегистрирована одна смерть в результате гриппа. Всего за прошедшую неделю заболели почти 126 тысяч человек. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

Будут сдавать 355 тыс. человек внешнее независимое оценивание в этом году, основная сессия которого состоится 21 мая – 13 июня.

Экономика

18 апреля Окружной административный суд Киева принял решение которым установил нарушающей нормы действующего законодательства процедуру вывода ПриватБанка с рынка с участием государства. Минфин и НБУ уже пообещали обжаловать это решение.

Ослабил на 15 копеек до 26,84 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 19 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 18 апреля.

Увеличился на 5,41 млрд грн по результатам аукциона, проведенного 17 апреля, портфель ОВГЗ нерезидентов (на 21,2%) – до 30,885 млрд грн. При этом в целом портфель ОВГЗ увеличился на 6 млрд грн (на 0,8%) до 761,879 млрд грн.

Составил 4 млрд 32 млн грн или около 150 млн долларов объем аграрных расписок с начала 2019 года), сообщил замглавы аграрного комитета Верховной Рады Александр Бакуменко. С начала внедрения этого инструмента в 2015 году было оформлено 1324. аграрных расписок на сумму около 8,7 млрд грн. А с начала 2019 года оформлены 473 аграрные расписки.

Международная финансовая корпорация (IFC) готова войти в капитал государственного Укргазбанка до конца этого года. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова

15 млн тонн угля на 1,82 млрд долларов Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Доля российского угля в общем объеме его импорта составила 70,2%.

3,16 млн тонн нефти и нефтепродуктов полученных из битуминозных пород (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо) Украина в 2018 году импортировала из РФ, что составляет 39,2% общего объема импорта, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Стоимость импортированной продукции из РФ составила 2 млрд долларов – 37,5% стоимости всей импортированной подобной продукции.

Мир

С 1 июня Россия ввела новые запреты на экспорт товаров в Украину и импорт из нашей страны. В частности, постановлением правительства РФ определен перечень товаров, которые можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В перечень товаров попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы. Под запрет на ввоз в РФ из Украины подпали бумага и картон, мешки, пакеты и другая упаковочная тара. Кроме того, под запрет на ввоз подпали товары легкой промышленности: обувь, костюмы, платья, юбки, брюки, майки, фуфайки, свитеры, колготки, чулки, гольфы, носки и другие изделия. Запрещается и импорт ряд видов трубной продукции, стальной проволоки и канатов.

Выросли на 1,6% розничные продажи в США в марте по сравнению с февралем, рекордными темпами с сентября 2017 года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 1%. В феврале розничные продажи сократились на 0,2%. Мартовские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" – показатель, используемый для расчета ВВП США) поднялись на 1% вместо ожидавшегося роста на 0,4%. В предыдущем месяце этот показатель снизился на 0,3%.

Уменьшилось на 5 тысяч количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе – до 192 тысяч. Показатель обновил минимум с сентября 1969 года, что свидетельствует об активном росте американского рынка труда. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя на 9 тыс. с ранее объявленных 196 тыс., до 205 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели – менее волатильный показатель – сократилось до 201,25 тыс. с 207,25 тыс.

Намерен потратить 4 млрд долларов Вашингтон до 2024 года на закупку десяти беспилотных надводных кораблей и девяти крупных роботизированных подводных лодок. Сообщается, что корабли-роботы нужны для обнаружения угроз и атак.

Швейцария нарастила экспорт часов в марте на 4,4%, рекордными темпами с октября прошлого года. Поставки часов за рубеж в прошлом месяце составили 1,742 млрд швейцарских франков (1,72 млрд долларов). Поставки выросли на все основные рынки сбыта: в Гонконг – повысились на 2,5%, до 236,2 млн франков, в США – на 5,9%, до 187,4 млн франков, в Китай – на 17,3%, до 141,5 млн франков, в Японию – на 21,8%, до 137,1 млн франков. Экспорт в Великобританию взлетел на 76,4%, до 134,7 млн франков.

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