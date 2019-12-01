Потрясение для экономики: эксперт объяснил, что не так с курсом доллара

Никто не знает, что будет с "зеленым": поднимется до 27 грн или рухнет ниже 23, говорит Руслан Соболь

/ Фото: Pixabay

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Любое изменение курса валют (снижение или рост) для экономики всегда плохо, ведь каждый импортер или экспортер напрямую привязан к курсу валют, когда планирует финансовый год.

Об этом глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Любое колебание валюты вверх или вниз негативно сказывается на показателях предприятия, – говорит эксперт. – В процессе планирования закладывается некий курс и определенная волатильность, которая при развитой экономике измеряется в сотых долях процента. В Украине же просадка курса, если не ошибаюсь, около 24%. Это большое колебание, которое тяжело спрогнозировать. Так же, как тяжело было спрогнозировать рост курса валют в 2014 году, который стал реальным потрясением для экономики".

По его словам, то, что сейчас нацвалюта укрепляется, – хорошо.

"Но это укрепление не спрогнозировано и не зашито в финансовый план предприятий: ни государственных, ни частных. А это тоже потрясение, и непонятно, чего ждать в будущем. Никто не знает, что будет с курсом доллара: поднимется он до 27 грн, зафиксируется на 23 или опустится ниже? Если экономика страны способна сориентировать хозяйствующего субъекта на горизонт от года – это признак стабильности экономики страны".

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса говорит, что так происходит в Германии, Чехии, Италии и других развитых странах.

"В случае с Украиной – укрепление гривни хорошо, но в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной – такое же потрясение, как и рост", – резюмирует Руслан Соболь.

Напомним, сообщалось, что в последнее время курс доллар регулярно пробивает психологическую отметку и выходит на новый антирекорд .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Проверка на прочность: декабрь – критически важный месяц для курса гривни" .

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