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Повлияет на инфляцию и девальвацию: почему Украине пора готовиться к мировому кризису

Сегодня, 09:49

Эксперт уверен, что нужно разработать план антикризисных мер

/ Фото: AFP

Повлияет на инфляцию и девальвацию: почему Украине пора готовиться к мировому кризису https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Экономика Эксперт уверен, что нужно разработать план антикризисных мер

Прогнозируемое замедление роста глобальной экономики не является критическим показателем, однако это – тревожный звоночек для Украины.

Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил сооснователь Украинского Института будущего, директор экономических программ Анатолий Амелин.

"Мы находимся на пороге глобального экономического кризиса, некоторые эксперты говорят, что он уже начался, но пока вялотекущий. В первую очередь любые кризисные явления в мире влияют на спрос на целевые активы – например на металл, экспортером которого является Украина. Мы, к сожалению, зависимы от экспорта. Если сравнить динамику цен на сырьевые активы с динамикой украинского ВВП, увидим очень высокую корреляцию. Соответственно, снижение развития мировой экономики, как правило, приводит к снижению в том числе спроса на сырьевые активы. Это может отразиться и на изменении цен на эти активы, и на поступление валютной выручки в Украину, и на бюджетные поступления, повлиять на девальвацию и инфляцию", – объяснил Амелин.

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Поэтому, по словам специалиста, Украине следует заранее подготовиться к такому варианту развития событий.

"Чтобы этих негативных последствий избежать, уже сегодня правительство должно готовить план антикризисных мер, которые не только позволят снизить влияние данного фактора, который описывается в расчете МВФ 0,1%, но и подготовиться к будущему кризису, который будет неизбежен", – считает аналитик.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Будет ли Украина богатеть: у МВФ и украинских экспертов разное мнение".

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах мировой экономики, обновив данные и по странам. В своем июльском докладе "Перспективы развития мировой экономики" МВФ в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И, хотя изменение прогноза, по сравнению с предыдущим, апрельским докладом, небольшое, всего минус 0,1%, но МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.

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экономика кризис прогноз ВВП Украина МВФ риски Анатолий Амелин

Источник: Сегодня

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