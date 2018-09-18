Повышение цен на алкоголь: эксперт рассказал о минусах решения правительства

Повышение минимальной розничной стоимости спиртных напитков в Украине не принесет позитивных результатов. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, в связи с ростом цен люди будут искать дешевую выпивку, что приведет их в так называемые "наливайки", где без каких-либо разрешений продается алкоголь неизвестного происхождения.

"Торговля в "наливайках" идет без уплаты акцизов, без уплаты налогов. Государство получает меньше налогов. Сейчас уже несколько лет подряд мы видим, как сокращается база уплаты налогов. Только пивные компании платят больше, это только производители пива. Все другие производители уменьшают с каждым годом", – считает Дорошенко.

Кроме того, под вопросом будет и безопасность потребителя, уверен эксперт.

"Это также вопрос безопасности. Хотя, в принципе, "наливайки" продают алкоголь по такой же системе, как и магазины. ... Они не заинтересованы в том, чтобы отравлять своих потребителей", – добавляет эксперт.

Также подорожание алкоголя спровоцирует производство спиртных напитков среди населения – гон самогона, производство всевозможных вин и наливок, считает Дорошенко.

"Уменьшат покупную способность, большая часть будет изготавливаться нелегально", – суммирует эксперт.

Напомним, также в Украине ввели дополнительный акциз на сигареты. Министерство финансов предлагает внедрить дополнительный коэффициент 1,4 от минимального акциза для табачных изделий в случае реализации их по цене ниже 1,65 от минимального акциза.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему алкогольные напитки и табачные изделия продолжают дорожать и чего ждать дальше.