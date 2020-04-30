Повышение грузовых тарифов УЗ может добить промышленность – Олещук

Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки может добить отечественную промышленность, руководство правительства не должно допустить этого. Об этом заявил политолог Петр Олещук.

"Мининфраструкутры и премьер должны заинтересоваться этим вопросом, ведь самый простой способ хоть как-то поддержать промышленность – не добивать ее. В том числе и высокими тарифами. Тем более, что УЗ тоже должна быть заинтересована в том, чтобы ее основные промышленные клиенты остались на плаву и продолжали пользоваться их услугами, платя за это немалые деньги. Именно так работает стратегическое планирование, а не погоня за сиюминутным доходом", – сказал он.

Политолог также обратил внимание, что финансовые показатели "Укрзализныци" свидетельствуют о том, что никакой необходимости в повышении тарифов на свои услуги компания не имеет.

"А действительно ли в УЗ есть такая большая потребность в повышении своих доходов? Судя по их финансовым показателям – нет. Чистый доход (уже после уплаты всех налогов) в 2019 году вырос на 18%. Чистая прибыль "Укрзализныци" за 2019 год составила 3 миллиарда гривен. Такие данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности компании. Больше всего доходов "Укрзализныця" получила от перевозки грузов и пассажиров – всего 82,4 миллиарда гривен, что составило 91% от всех полученных доходов за год", – отметил Олещук.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

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В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям.

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