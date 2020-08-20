Повышение минималки дорого обойдется бюджету: Минфин раскрыл цифры

Запланированное на сентябрь повышение минимальной зарплаты на 277 гривен обойдется государственному бюджету в 3 млрд гривен за три месяца. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин в интервью Espreso.tv.

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"Повышение до 5000 гривен минимальной зарплаты – это всего лишь на 277 гривен по сравнению с нынешним уровнем – на три месяца стоит 3 млрд гривен. И это только по тем расходам, которые осуществляются из государственного бюджета", – подсчитал Улютин.

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Он добавил, что повысить минималку на более существенную сумму сейчас сложно, поскольку нужно учитывать реальные возможности бюджета.

Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 гривни, в 2018 году – 3723 гривни. Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:

с 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;

с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;

с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

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Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

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