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Повышение минималки вышло на финишную прямую: закон направили Зеленскому

29 августа, 17:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Документ подписал глава парламента Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня, 29 августа, подписал законопроект № 3963 о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года. Соответствующие изменения в бюджет Рада внесла на внеочередном заседании 25 августа.

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Теперь документ отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует карточка законопроекта, размещенная на сайте парламента.

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После подписания президентом закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

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Напомним, ранее представители украинского бизнеса попросили Зеленского не подписывать законопроект о повышении минимальной зарплаты. Предприниматели считают, что такой шаг увеличит налоговую нагрузку на оплату труда, а потому может увеличить и долю теневой экономики.

Как известно, нынешнее повышение станет первым этапом из трех запланированных. Кабинет министров уже одобрил макроэкономический прогноз, в котором предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году. Это решение было принято по инициативе президента Зеленского, который, говоря о росте минзарплаты, отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты повышение закон подпись законопроект минимальная зарплата минималка Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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