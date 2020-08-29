Повышение минималки вышло на финишную прямую: закон направили Зеленскому

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня, 29 августа, подписал законопроект № 3963 о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года. Соответствующие изменения в бюджет Рада внесла на внеочередном заседании 25 августа.
Теперь документ отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует карточка законопроекта, размещенная на сайте парламента.
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После подписания президентом закон вступит в силу на следующий день после его публикации.
Напомним, ранее представители украинского бизнеса попросили Зеленского не подписывать законопроект о повышении минимальной зарплаты. Предприниматели считают, что такой шаг увеличит налоговую нагрузку на оплату труда, а потому может увеличить и долю теневой экономики.
Как известно, нынешнее повышение станет первым этапом из трех запланированных. Кабинет министров уже одобрил макроэкономический прогноз, в котором предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году. Это решение было принято по инициативе президента Зеленского, который, говоря о росте минзарплаты, отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":
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