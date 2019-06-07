Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине подорожает самый дешевый алкоголь: эксперт назвал риски

7 июня, 09:05

Специалист уверен, повышение минимальных цен не пройдет незамеченным

Фото: Pixabay

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предложило повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки. Согласно пояснительной записке к проекту постановления, минимальные цены вырастут от 7,3% до 10,7%, в зависимости от вида алкогольного напитка.

Такое решение, объясняют в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, МЭРТ принимает каждый год, мотивируя инфляцией и борьбой с контрафактом и с теневым рынком.

"Я могу с этим согласиться с некоторым исключением. Например, акциз на сухие вина фактически нулевой. Если мы говорим о борьбе с теневым рынком, а на сухое вино теневого рынка нет, тогда вопрос – почему же мы поднимаем? И поэтому становится ясно, что это не борьба с теневым рынком, а наполнение бюджета", – отмечает директор ассоциации Алексей Дорошенко.

Повышение минимальных цен может привести либо к снижению потребления алкоголя, либо к увеличению теневого рынка. Дорошенко уверен: сейчас эффектом от повышения станет рост теневого рынка. Эксперт уточняет, если есть необходимость сделать ценовую "поправку" на процент инфляции, то рост цен должен быть ниже 10%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за десять лет цена спиртного в Украине увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков.

В инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель-2019 говорится, чтоцены на алкогольные напитки будут повышаться каждый год до 2021-го на 6-9%. На данный момент темпы роста составляют 9,9%.

Ранее мы рассказывали, как распознать некачественный алкоголь:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег цены, инфляция, подорожание, алкоголь, повышение, МЭРТ, теневой рынок, минимальные цены, повышение цен

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подорожает самый дешевый алкоголь: эксперт назвал риски". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инфляция ускоряется: в НБУ перечислили причины

Вчера, 17:04

По мнению регулятора, ускорение обусловлено, прежде всего, временными факторами

НБУ сохранил учетную ставку после снижения в апреле

Вчера, 14:52

Соответствующее решение приняло правление регулятора

Дешевые "витамины" и дорогая курятина: чего ждать от цен на продукты в июне

4 июня, 13:59

Эксперты объяснили, почему стоимость мяса и молока пока не упадет

Днепр год без алкоголя после 22:00: как изменилась преступная статистика

3 июня, 16:18

После введения запрета на продажу алкоголя ночью копов реже вызывали на драки, но больше хулиганили

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Как восстановить печень

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Вчера, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной

5 июня, 07:19

Поменяли питание в армии, запустили реестр должников и не справились с ремонтом дорог

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь