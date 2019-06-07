В Украине подорожает самый дешевый алкоголь: эксперт назвал риски

Специалист уверен, повышение минимальных цен не пройдет незамеченным

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предложило повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки. Согласно пояснительной записке к проекту постановления, минимальные цены вырастут от 7,3% до 10,7%, в зависимости от вида алкогольного напитка.

Такое решение, объясняют в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, МЭРТ принимает каждый год, мотивируя инфляцией и борьбой с контрафактом и с теневым рынком.

"Я могу с этим согласиться с некоторым исключением. Например, акциз на сухие вина фактически нулевой. Если мы говорим о борьбе с теневым рынком, а на сухое вино теневого рынка нет, тогда вопрос – почему же мы поднимаем? И поэтому становится ясно, что это не борьба с теневым рынком, а наполнение бюджета", – отмечает директор ассоциации Алексей Дорошенко.

Повышение минимальных цен может привести либо к снижению потребления алкоголя, либо к увеличению теневого рынка. Дорошенко уверен: сейчас эффектом от повышения станет рост теневого рынка. Эксперт уточняет, если есть необходимость сделать ценовую "поправку" на процент инфляции, то рост цен должен быть ниже 10%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за десять лет цена спиртного в Украине увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков.

В инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель-2019 говорится, чтоцены на алкогольные напитки будут повышаться каждый год до 2021-го на 6-9%. На данный момент темпы роста составляют 9,9%.

Ранее мы рассказывали, как распознать некачественный алкоголь:

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