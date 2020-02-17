Повышение пенсионного возраста вызовет увеличение безработицы – эксперты

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Очередное повышение пенсионного возраста в Украине, о котором так много сейчас говорят власти, может не дать нужного результата. Ведь пенсии растут куда быстрее, чем уменьшается число пенсионеров. Об этом наперебой говорят эксперты.

Независимый пенсионный эксперт Виктора Колбуна (экс-замглавы Пенсфонда) Виктор Колбун надеется, что до 2023-2025 года пенсионный возраст в Украине власти не повысят, хотя говорить об этом станут все настойчивее.

"Эффект от повышения пенсионного возраста возможен лишь тогда, когда экономика Украины будет устойчиво развиваться, появятся новые рабочие места для молодого поколения, – анализирует Виктор Колбун. – Иначе мы получим рост безработицы либо среди "предпенсионеров", которых массово станут увольнять досрочно, либо среди молодых, которые, кстати, не смогут в итоге заработать требуемого страхового стажа. Для решения этой проблемы есть еще лет пять, но заниматься как улучшением инвестиционного климата, так и пенсионным реформированием, прежде всего введением личных накопительных пенсий, надо сегодня".

Олег Пендзин более пессимистичен, по его прогнозам, за пенсионеров власти возьмутся, как только решат два более важных вопроса – примут закон о продаже сельхозземель и новый Трудовой кодекс (либо его демо-вариант – закон "О труде"). Эксперт утверждает, что эти два закона будут приняты не позже первой половины 2020 года.

"Далее в приоритете властей – изменение системы налогообложения зарплат, что может повлечь за собой и одновременное изменение пенсионного законодательства, в частности, повышение пенсионного возраста и введение личных накопительных пенсий, – прогнозирует Олег Пендзин. – Это уже будет настоящая пенсионная реформа. Вероятнее всего, повышение пенсионного возраста сделают постепенным, причем не на месяц ежегодно, это мало, а на полгода. И повысят с 60 до 62-63 лет, а не до 65. Не исключено, что пенсионный возраст повысят не только для мужчин, но и для женщин, так как с 2021 года он станет для всех одинаковым".

Подробнее о том, что происходит в Украине с пенсионным возрастом прямо сейчас и прогнозы на будущее читайте в материале: Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько лет

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии. Так, 75,4% всех выплачиваемых пенсий составили пенсии по возрасту, а средний размер такой пенсии составил 3064 гривни.

Также мы рассказывали, сколько украинских пенсионеров получает больше 10 тыс. гривен.

А в начале февраля стало известно, что в Пенсионном фонде дыра в 146 млрд гривен, однако украинские пенсионеры могут не беспокоиться о своих пенсиях – их выплатят полностью и вовремя.

Отметим также, что уже в марте стартует новый этап пенсионной реформы. Подробности – в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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