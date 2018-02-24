Повышение пенсий, Hyperloop и критический госдолг: что изменилось в Украине за неделю

Банков в стране становится все меньше, а борщ стремительно дорожает

Уходящая неделя запомнится украинцам важным решением Кабинета министров о повышении пенсий военнослужащим и амбициозными технологическими планами властей. Кроме того, НБУ отчитался о работе украинских банков, а с началом Великого поста продавцы стали повышать цены на овощи.

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 ключевых экономических тем недели.

1. Пенсии военным

Кабинет министров долго ждал решения Верховной Рады, которое позволило бы повысить пенсии военнослужащим и изменить распределение выплат так, чтобы самые крупные суммы получали участники боевых действий. Рост выплат обещали обеспечить "задним числом" – с 1 января 2018 года, независимо от того, когда парламент примет соответствующий законопроект.

Но на этой неделе правительство нашло способ поднять военные пенсии без решение Верховной Рады. Как пояснили в Кабмине, пенсии военным повысят повысят дважды: первый этап повышения произошел "задним числом" – выплаты увечили с 1 января 2018 года. Поэтому военные пенсионеры смогут получить доплаты за январь и февраль. Второй этап повышения состоится с 1 января 2020 года.

Повышение пенсий коснется 489 тыс. военнослужащих, на что в Пенсионном фонде предусмотрено 7 млрд грн. Эти деньги пенсионеры получат в марте-апреле, заверили в Кабмине.

А вот разбираться со справедливостью распределения выплат все- таки придется парламенту. Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что Рада примет решение максимум в марте. Положения соответствующего законопроекта Министерство социальной политики уже согласовало с силовыми ведомствами. В Минсоцполитики пояснили, что одобрение силовиков было необходимо, чтобы уменьшить риск ошибок при составлении документа.

2. Hyperloop в Украине

В конце недели министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина присоединяется к проекту Hyperloop и начинает изучать строительство вакуумных поездов . Займутся расчетами украинские ученые из Академии Наук.

Центром разработки и тестирования вакуумного поезда станет Днепр. Проект в Украине поддерживает корпорация Octagonal, которая работает над Hyperloop в Мексике. С украинской стороны к нему присоединились Академия наук, предприятия "Южмаш", "Укроборонпром", Каховский завод электросварочного оборудования, инновационный парк Unit City и другие компании.

Hyperloop – это проект вакуумного поезда, предложенный Илоном Маском в 2013-м. Поезд представляет из себя герметичную капсулу на аэродинамической подушке, которая может развивать скорость от 500 км/ч в стальной трубе. Технология подразумевает транспортировку людей и грузов на скорости свыше 1000 км/ч.

Пока Hyperloop – экспериментальный проект. Разработкой нового вида транспорта занимаются несколько разных компаний, и каждая из них обещает построить его первой. Одни собираются создать линии высокоскоростных поездов в 2021, другие – до 2019-го. Основные исследования ведутся в США. Но Польша, ОАЭ, Россия, Нидерланды и другие страны также начали проводить технико-экономические обоснования строительства Hyperloop у себя. Предполагается, что вакуумный транспорт соединит все страны мира.

О том, насколько реально воплощение проекта в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Hyperloop в Украине: реальный проект или научная фантастика".

3. Госдолг в 2 трлн гривен

На этой неделе Казначейство обнародовало неутешительные данные – госдолг Украины перевалил за два триллиона гривен. Но, как пояснила председ атель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, это вовсе не значит, что Украину ждет дефолт.

"Дефолта не будет на сегодняшний день, потому что мы проводим платежи в соответствии с бюджетной росписью. ... По дефициту общего фонда госбюджета мы за пределы нормы не вышли. Это означает, что мы меньше заимствовали", – отметила Слюз.

С такой оценкой согласны и в Верховной Раде. Так, главы комитета по вопросам финполитики Руслан Демчак назвал сумму госдолга "критической", однако поспешил успокоить украинцев:

"Это критическая сумма, но она абсолютно не говорит о том, что нам грозит дефолт. Тут проблема не в размере долга. Нужно понимать, что основная проблема украинского долга в том, что он очень дорогой", – заявил Демчак в комментарии "Обозревателю" и посоветовал властям заменять дорогие и невыгодные займы на более удачные для Украины варианты.

Немного ранее премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, откуда взялись огромные долги Украины:

4. Состояние банков

Национальный банк Украины (НБУ) на этой неделе презентовал традиционный обзор банковской системы. Регулятор выдал украинцам противоречивые данные – банки работают в "минус", отделений стало меньше, зато оживает кредитование и растет количество банкоматов. В целом, как считает НБУ, состояние банковского сектора Украины улучшилось.

Основные данные из обзора НБУ:

Работающие банки завершили 2017 год с убытком в 24,4 млрд грн. "Минус" вызван большими отчислениями в резервы. При этом количество убыточных банков за год сократилось 33 до 18. Прогнозируется, что в 2018 году в "минусе" окажутся менее 10 банков. Количество платежеспособных банков со кратилось на 14: 8 были выведены с рынка из-за несоблюдения требований к капиталу; 1 – из-за непрозрачной структуры собственности; 4 прекратили деятельность без ликвидации юрлица; 1 банк присоединен к другому. Сократилось количество отделений – только государственный Ощадбанк закрыл 443 структурных подразделения. А вот платежная инфраструктура росла: банкоматов стало больше на 3,2 тыс., а POS- терминалов – на 32,5 тыс. Банки ускорили кредитование населения и начали кредитование бизнеса. В 2017 году чистые гривневые кредиты для населения увеличились на 42%. Чистые гривневые кредиты бизнесу выросли в иностранных и государственных банках – на 17,5% и 12,8% соответственно. Кредитные портфели стали немного "здоровее": доля неработающих займов снизилась на 3,2 процентных пункта – до 54,5%.

5. Цены на продукты

Овощи стали одними из наиболее подорожавших продуктов в Украине и тенденции к росту цен сохраняются. Сейчас из всего перечня овощей "борщевого набора" только картофель стоит дешевле, чем год назад. Свекла уверенно укрепляет статус самой дорогой позиции в "борщевом наборе", к тому же, именно она по сравнению с прошлым годом подорожала больше всего – почти в 2 раза, до 5-6 грн за килограмм. На втором месте по стоимости остается морковь – ее на оптовых рынках Украины можно купить по 4,5-5,5 грн/кг, что в 1,5 раза дороже, чем год назад.

Третьим в рейтинге стал лук. За последнюю неделю цены на него выросли до 3,5-4,2 грн/кг, а это на треть выше цены прошлого года. Цены на белокочанную капусту за неделю заметно просели, но они все равно почти на 50% выше, чем год назад. На оптовых рынках капусту предлагают по 3,5- 3,8 грн/кг.

Впрочем, дорожают не только овощи – на этой неделе взлетели цены на бананы. < span>На оптовых рынках Украины цены на качественные бананы уже достигают 45-47 грн/кг. По более низкой цене – 38-44 грн/кг – оптовые компании предлагают остатки бананов не очень высокого качества.