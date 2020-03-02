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Повышение пенсий откладывается: Гончарук объяснил, что происходит

2 марта, 12:27

Денис Беспалов

Нет четкого периода, когда должна быть проведена индексация пенсий, заявил премьер

Вопрос об индексации украинских пенсий, которая ожидалась в марте в соответствии с решением прошлого правительства, находится в процессе разработки. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге, онлайн-трансляцию которого вел сайт "Сегодня".

"В соответствии с законом, в течение года мы принимаем решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого момента, с какой даты должна происходить индексация. Это решение сейчас еще в состоянии разработки", – сказал премьер.

Ранее сообщалось, чтоиндексация пенсий, запланированная на 1 марта 2020 года, может не состояться. Для того чтобы провести индексацию, Кабмин должен был принять постановление, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета.

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Индексация должна проводиться ежегодно, но ее сроки определяет правительство. Именно оно решает, когда назначить перерасчет – в марте, мае либо в июле.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, какую прибавку могли бы получить пенсионеры с 1 марта.

Отметим также, что уже в марте стартует новый этап пенсионной реформы. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии Украина индексация Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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