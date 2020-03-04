Запланированная прошлым правительством на мартиндексация украинских пенсий теперь перенесена на сентябрь. Как объяснили опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты, такое решение действующего Кабмина связано, в первую очередь, с невыполнением планов по доходам государственного бюджета.

"Можно предположить, что достаточного количества денег для индексации пенсий по установленной формуле в бюджете просто нет. Бюджет Пенсионного фонда Украины на текущий год составил 448,6 млрд грн, из которых 146,8 млрд должно быть покрыто из государственной казны. Судя по всему, Кабмин до последнего надеялся найти деньги на увеличение выплат, иначе объяснить столь запоздалую реакцию со стороны [Алексея] Гончарука невозможно. Если бы у чиновников изначально был план по реформированию системы, то они бы поделились им заранее, чтобы не допустить столь эмоциональной реакции населения. А проводить индексацию позже сентября было бы политическим самоубийством из-за местных выборов, которые, как ожидается, пройдут в октябре", – рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Подробнее о переносе повышения пенсий читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Индексация пенсий по-новому: когда добавят и сколько".

В тренде Повышение пенсий отложили до осени: эксперты назвали причину

Напомним, за январь-февраль 2020 года государственный бюджет Украины получил 122,63 млрд гривен доходов, что на 17,23 млрд гривен, или на 12,3%, ниже планового показателя. В целом бюджет-2020 предусматривает доходы в размере 1,096 трлн грн, расходы – 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита – 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга – 2,363 трлн грн.

Реклама

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама