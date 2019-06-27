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Повышение пенсий с 1 июля: эксперты назвали минусы решения

27 июня, 09:13

Специалисты апеллируют к формуле расчета пенсий, прописанной в законодательстве

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Часть украинских пенсионеров получит с 1 июля повышение пенсий. Такое решение принял Кабинет министров. Речь идет о ветеранах труда, имевших небольшую зарплату и получающих минимальную пенсию или чуть больше - теперь им будут платить не менее 2000 гривен.

Впрочем, пенсионные эксперты считают, что повышать небольшие пенсии надо не решением Кабмина, а изменением самого закона о пенсиях. Нынешняя ситуация, по словам специалистов, создает дискриминацию и риски.

"Это не системное решение проблемы. Формула расчета пенсий, прописанная в законодательстве, не позволяет поднять пенсии одним людям и не поднять другим. То есть в данном случае речь может идти не о перерасчете, а только о целевых доплатах из госбюджета, которые могут быть прекращены в любой момент", – объяснил новостям "Сегодня" экс-замглавы Пенсионного фонда Виктор Колбун.

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С этим согласна и руководитель Института гражданских свобод, а ранее эксперт реанимационного пакета реформ по пенсвопросам Галина Третьякова. По ее мнению, пенсии повышать нужно, но не дискриминируя при этом другие категории пенсионеров, иначе в итоге получится уравниловка.

"Я не против политического тезиса: человек работал много, а получал мало, надо ему помочь, — отметила Третьякова. — Но не аргументирован выбор критериев "много" или "мало". Тот, кто отработал 35 лет, — это, по мнению Кабмина, много, а 34 года и 11 месяцев — это мало. А нынешняя формула расчета пенсий подразумевает: чем человек больше работает, тем больше у него пенсия". 

Подробнее о том, кто получит доплаты, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля".


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Тег пенсии, формула, доплаты, минусы, повышение пенсий

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Сегодня

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