Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Повышение пенсий в Украине: Пенсионный фонд назвал суммы

Сегодня, 12:48

Согласно постановлению Кабмина, повышение не может быть меньше 100 грн

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
Повышение пенсий в Украине: Пенсионный фонд назвал суммы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d2d/f25/5c6d2df25dd3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d2d/f25/5c6d2df25dd3a.jpg Экономика Согласно постановлению Кабмина, повышение не может быть меньше 100 грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 марта провел автоматический перерасчет пенсий: ее размер повысился для 8,97 млн пенсионеров, сообщает пресс-служба Фонда.

Пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марта и апреле. Эта доплата установлена для 2 095 111 человек.

Средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514,5 грн (с учетом сумм единовременной доплаты), а для лиц, у которых размер пенсии вырос, – 586,10 грн (с учетом единовременной доплаты). 

Распределение пенсионеров по повышению пенсий следующее:

  • до 100 грн включительно – 1 991 457 человек;
  • от 100,01 грн до 400 грн – 2 536 385 человек;
  • от 400,01 грн до 500 грн – 798 016 человек;
  • от 500,01 грн до 700 грн – 761 140 человек;
  • от 700,01 грн до 1000 грн – 425 537 человек;
  • свыше 1000 грн – 2 459 824 человек.

При этом, согласно постановлению Кабинета министров, повышение не может быть меньше 100 грн. 

Выплата указанных пенсий проводится, начиная с 4 марта.

Ранее глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус заявил, что работы по индексации пенсий начались еще в 2018 году – введено новое программное обеспечение и запущены алгоритмы, необходимые для пересчета.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, среднее повышение пенсий составит 255 гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пенсии, пенсионеры, Пенсионный фонд, индексация пенсий

Вы сейчас просматриваете новость " Повышение пенсий в Украине: Пенсионный фонд назвал суммы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

Мыться каждый день - вредно

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Добкина в Раде поймали за странным занятием: секретное фото

Королева российского шансона лишилась бизнеса

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

"Донбасс будет до Днестра". У Соловьева дерзко пригрозили Украине

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку