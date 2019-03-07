Повышение пенсий в Украине: Пенсионный фонд назвал суммы
Согласно постановлению Кабмина, повышение не может быть меньше 100 грн
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 марта провел автоматический перерасчет пенсий: ее размер повысился для 8,97 млн пенсионеров, сообщает пресс-служба Фонда.
Пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марта и апреле. Эта доплата установлена для 2 095 111 человек.
Средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514,5 грн (с учетом сумм единовременной доплаты), а для лиц, у которых размер пенсии вырос, – 586,10 грн (с учетом единовременной доплаты).
Распределение пенсионеров по повышению пенсий следующее:
- до 100 грн включительно – 1 991 457 человек;
- от 100,01 грн до 400 грн – 2 536 385 человек;
- от 400,01 грн до 500 грн – 798 016 человек;
- от 500,01 грн до 700 грн – 761 140 человек;
- от 700,01 грн до 1000 грн – 425 537 человек;
- свыше 1000 грн – 2 459 824 человек.
При этом, согласно постановлению Кабинета министров, повышение не может быть меньше 100 грн.
Выплата указанных пенсий проводится, начиная с 4 марта.
Ранее глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус заявил, что работы по индексации пенсий начались еще в 2018 году – введено новое программное обеспечение и запущены алгоритмы, необходимые для пересчета.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, среднее повышение пенсий составит 255 гривен.
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