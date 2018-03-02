Повышение пенсий военным: стало известно, когда украинцы получат деньги
Сейчас происходит процесс перерасчета выплат, отчитался Розенко
Первые доплаты в результате повышения пенсий военным украинцы начнут получать уже в марте. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.
При этом суммы выплат будут увеличены "задним числом" – с 1 января 2018 года.
"Мы выполняем свое обещание о том, что перерасчет пенсий военным пенсионерам будет осуществлен с 1 января 2018 года. Сейчас как раз идет процесс пересчета и первые средства люди начнут получать уже в марте. То есть, в течение марта-начале апреля, я убежден, все военные пенсионеры получат свой перерасчет", – цитирует Розенко его пресс-служба.
В этом году размер пенсий военнослужащих повысится в среднем на 1500 гривен.
"Но это не окончательное повышение. Следующий этап перерасчета пенсий военным будет осуществлен с 1 января 2019 года. Мы прогнозируем, что в среднем пенсии военных пенсионеров вырастут в 2 – 2,5 раза в зависимости от категории, срока службы, звания и т.д.", – заявил Розенко.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман также заявлял, что при повышении пенсий военным в Украине должна быть изменена система распределения выплат в зависимости от того, участвовали ли получатели в боевых действиях. Этого не предусматривает решение правительства – нужно, чтобы соответствующие изменения одобрил парламент.
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