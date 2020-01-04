Повышение прожиточного минимума: названы главные суммы и даты

В течение года запланировано два повышения прожиточного минимума

В наступившем 2020 году запланировано два повышения прожиточного минимума украинцев. Соответствующие показатели заложены в государственный бюджет.

Так, если с начала года усредненный показатель составляет 2027 гривен, и для разных социально-демографических групп он колеблется от 1638 до 2218 гривен.

В частности, для нетрудоспособных лиц он утвержден на уровне – 1638 гривен, для детей до шести лет – 1779 грн, для трудоспособных граждан – 2102 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2218 грн.

На протяжении года прожиточный минимум должен повышаться дважды: с 1 июля и с 1 декабря. Так, после 1 июля прожиточный минимум составит:

- средний показатель – 2118 грн

- нетрудоспособные лица – 1712 грн

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- дети до 6 лет – 1859 грн

- трудоспособные граждане – 2197 грн

- дети от 6 до 18 лет – 2318 грн.

С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум должен равняться:

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- средний показатель – 2189 грн

- нетрудоспособные лица – 1769 грн

- дети до 6 лет – 1921 грн

- трудоспособные граждане – 2270 грн

- дети от 6 до 18 лет – 2395 грн.

В то же время в правительстве разработан законопроект, который предлагает повысить прожиточный минимум до реального уровня. Каким будет этот уровень, станет ясно после пересмотра потребительской корзины, в которую должны включить набор товаров и услуг, рекомендованный научно-общественной экспертизой.

Как сообщали в Минсоцполитики, такая работа ведется уже с 2019 года. По предварительным расчетам, новый прожиточный минимум не должен быть меньше 4000-4200 грн. По словам министра соцполитики Юлии Соколовской, он должен составлять примерно 30-40% от размера средней зарплаты в стране.

Больше об изменении главных социальных показателей читайте в материале "Сегодня": Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года.

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