Повышение социальных выплат в Украине опередит инфляцию – Маркарова

Сегодня, 13:32

И.о. министра финансов объяснила, как вырастут соцстандарты в 2019 году

Оксана Маркарова. Фото: kmu.gov.ua
Оксана Маркарова. Фото: kmu.gov.ua

Рост социальных стандартов в Украине в 2019 году будет опережать инфляцию. Об этом заявил и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, представляя в Верховной Раде проект бюджета на 2019 год.

"В следующем году мы закладываем минимальную зарплату почти до 4,2 тыс. грн, и мы увеличиваем все социальные нормативы на инфляцию плюс 2%, то есть увеличение будет не только компенсировать инфляцию, но и несколько ее опережать", – отметила Маркарова.

При этом Маркарова подчеркнула, что считает выполнение такого бюджета реалистичным. 

Напомним, 17 сентября на сайте Верховной Рады появился текст проекта закона о госбюджете на 2019 год. В документе предлагается повысить социальные стандарты.

В частности, прожиточный минимум, на основании которого формируется большинство соцвыплат и ведется расчет пенсий, в течение 2019 года должен вырасти на 9,4%.

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Как сказано в пояснительной записке к проекту госбюджета, "прожиточный минимум будет повышаться в соответствии с прогнозным индексом потребительских цен на 2019 год". Но уровень инфляции за 12 месяцев 2019 года, по прогнозам правительства, должен замедлиться до 7,4%. Если прогнозы сбудутся, это будет означать, что материальное положение людей, чьи доходы зависят от прожиточного минимума, не просто сохранится, но и начнет медленно улучшаться.

В целом в бюджете на будущий год закладывается 63 млрд грн на разные виды государственной социальной помощи. Плюс еще 55 млрд грн – на субсидии. 

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, за счет чего вырастет госбюджет в 2019 году
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Источник:

"Сегодня"

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