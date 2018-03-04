Повышенные пенсии: какую надбавку получат военные

В Пенсионном фонде рассказали – в этом году рассчитывают на 354 миллиарда гривен поступлений

Почти полмиллиона бывших военных и силовиков начнут получать повышенные пенсии уже в марте.



В Пенсионном фонде рассказали – в этом году рассчитывают на 354 миллиарда гривен поступлений. Выплатить за год должны – 346. Сэкономленные восемь миллиардов гривен и направят на перерасчет пенсий для военных пенсионеров. В этом году они получат прибавку в полторы тысячи гривен.

"Составлены и переданы всем силовым структурам списки лиц, которым должна быть перечислена. Перерасчеты военных пенсий будут проведены автоматически, без обращений пенсионеров. Планируем в основном завершить этот процесс в апреле", – рассказывает глава правления пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

Ранее мы писали, что пенсии военным вырастут в три этапа: озвучены подробности.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман также заявлял, что при повышении пенсий военным в Украине должна быть изменена система распределения выплат в зависимости от того, участвовали ли получатели в боевых действиях. Этого не предусматривает решение правительства – нужно, чтобы соответствующие изменения одобрил парламент.