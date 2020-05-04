Повышенные пенсии в мае: кто сколько получит

В Пенсионном фонде назвали сроки и размеры проиндексированных пенсий

В мае 2020 года Пенсионный фонд Украины будет выплачивать проиндексированные пенсии. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

"Выплата проиндексированных пенсий будет проводиться с 4 мая 2020 года в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через "Укрпочту", – сообщила пресс-служба в Facebook.

Там добавили, что провели майскую индексацию во исполнение постановления Кабмина от 1 апреля 2020 №251.

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Пенсии пересчитали с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий, в размере 1,11.

"Согласно упомянутому решению правительства, размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен", – отметили в пресс-службе.

Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

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В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет проведен автоматически (без личных обращений), и размер пенсий повышен для 8,36 млн человек. Средний размер повышения составил 259,41 грн.

При этом повышение в размере 100 грн получат 45% пенсионеров, от 100 до 400 грн – почти 38%. Для 6,1% пенсионеров повышение составит от 400 до 500 грн, для 5,6% – от 500 до 700 грн, для остальных повышение составит 700 грн и выше.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после выплаты "карантинной тысячи" Пенсионный фонд Украины уже начал финансирование майских выплат пенсий. На пенсионные выплаты направлено 689,6 миллиона гривен.

Средства на выплату повышенных пенсий предусмотрены в принятых 13 апреля 2020 изменениях в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

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